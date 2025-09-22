Bessone: Moja filozofija se navezuje predvsem na igro s posestjo žoge

Federico Bessone je svojo nogometno pot začel v sloviti La Masii, akademiji Barcelone, a se do prve ekipe katalonskega velikana ni uspel prebiti. Igral je za ekipo C Barcelone in ekipo B Espanyola, nato pa je sledil odhod na Otok, kjer je igral za Swansea, Leeds, Charlton, Swindon Town, Oldham ter Millwall. V dresu Swanseaja je vpisal tudi en premierligaški nastop. Igralsko kariero je zaključil v Andori, kjer je začel trenersko pot.

41-letni Argentinec je najprej v sezoni 2021/22 vodil Inter d'Escaldes in s starimi znanci Zmajev osvojil superpokalno lovoriko. Naslednjo sezono se je preselil v Atletic d'Escaldes in s klubom osvojil naslov prvaka Andore. Po dvigu lovorike je sledil prestop v Santo Colomo, s katero je zasedel zgolj tretje mesto v andorski ligi, a odlično nastopal v letošnjih kvalifikacijah za Konferenčno ligo, kjer je med drugim izločil močno favoriziran banjaluški Borac.

Ob podpisu pogodbe je povedal: "Zelo sem vesel, že zjutraj sem se veselil svojega prvega dne v Olimpiji. Sprejem vseh iz kluba je bil kljub slabšemu rezultatskemu stanju naravnost izvrsten, za kar sem izredno hvaležen."

O načinu igre, ki ga lahko navijači zeleno-belih pričakujejo, je dejal: "Moja nogometna filozofija se navezuje predvsem na igro s posestjo žoge, kar sem že kot igralec okusil pri Barceloni, Espanyolu in tudi na Otoku pri Swanseaju."

Navijačem pa sporoča: "Smo v težkem obdobju, a kljub temu je podpora s tribun bučna. Upam, da bodo še naprej podpirali ekipo, mi pa bomo naredili vse, da bomo podporo poplačali z lepo igro in zmagami."