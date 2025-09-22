Svetli način
Nogomet

Bessone: Moja filozofija se navezuje predvsem na igro s posestjo žoge

Ljubljana, 22. 09. 2025 19.17 | Posodobljeno pred 55 minutami

Avtor
S.V.
Komentarji
9

Federico Bessone je novi trener članske ekipe NK Olimpija Ljubljana. 41-letni Argentinec, ki je doslej kot trener deloval le v Andori, je podpisal pogodbo do konca aktualne sezone z možnostjo podaljšanja za dodatno leto. Pridružuje se mu pomočnik Enric Pi in kondicijski trener Fran Nunez. Na svojih funkcijah v trenerskem štabu pa še naprej ostajajo Ivan Senzen, Josip Skorić, Ivan Zorić, Nikola Vidović in Ažbe Ribič.

Federico Bessone je svojo nogometno pot začel v sloviti La Masii, akademiji Barcelone, a se do prve ekipe katalonskega velikana ni uspel prebiti. Igral je za ekipo C Barcelone in ekipo B Espanyola, nato pa je sledil odhod na Otok, kjer je igral za Swansea, Leeds, Charlton, Swindon Town, Oldham ter Millwall. V dresu Swanseaja je vpisal tudi en premierligaški nastop. Igralsko kariero je zaključil v Andori, kjer je začel trenersko pot.

41-letni Argentinec je najprej v sezoni 2021/22 vodil Inter d'Escaldes in s starimi znanci Zmajev osvojil superpokalno lovoriko. Naslednjo sezono se je preselil v Atletic d'Escaldes in s klubom osvojil naslov prvaka Andore. Po dvigu lovorike je sledil prestop v Santo Colomo, s katero je zasedel zgolj tretje mesto v andorski ligi, a odlično nastopal v letošnjih kvalifikacijah za Konferenčno ligo, kjer je med drugim izločil močno favoriziran banjaluški Borac.

Preberi še Van de Looi nič več pri Olimpiji, novi trener prihaja iz andorske lige

Ob podpisu pogodbe je povedal: "Zelo sem vesel, že zjutraj sem se veselil svojega prvega dne v Olimpiji. Sprejem vseh iz kluba je bil kljub slabšemu rezultatskemu stanju naravnost izvrsten, za kar sem izredno hvaležen."

O načinu igre, ki ga lahko navijači zeleno-belih pričakujejo, je dejal: "Moja nogometna filozofija se navezuje predvsem na igro s posestjo žoge, kar sem že kot igralec okusil pri Barceloni, Espanyolu in tudi na Otoku pri Swanseaju."

Navijačem pa sporoča: "Smo v težkem obdobju, a kljub temu je podpora s tribun bučna. Upam, da bodo še naprej podpirali ekipo, mi pa bomo naredili vse, da bomo podporo poplačali z lepo igro in zmagami."

nogomet olimpija ljubljana Federico Bessone novi trener
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bobiv
22. 09. 2025 20.06
+1
Nič ne pomaga če je material zanič!
ODGOVORI
1 0
Uporabnik1935308
22. 09. 2025 20.04
Še eden, kateri nima pojma. Prišel zastonj. Boromisa, pojdi......
ODGOVORI
0 0
Miran1960
22. 09. 2025 20.03
+1
Imeli ste super trenerja in celo igra je bila nečemu podobna, letos pa borba za obstanek je vse kar ste sposobni
ODGOVORI
1 0
Fomin
22. 09. 2025 19.55
Odfrcal
ODGOVORI
0 0
Fomin
22. 09. 2025 19.55
Se eden izmed ostalih ko bo šel čez 7 tekem in oddal,žal toliko denarja toliko.....
ODGOVORI
0 0
Mean Cat
22. 09. 2025 19.52
+1
Tile se bojo spufal na odpravninah
ODGOVORI
1 0
Mekenzi
22. 09. 2025 19.50
Koliko trenerjev boste menjali, rezultatov pa ne bo, tili tujci so kupili nogometni klub Olimpija nimajo pa pojma o organizaciji in vodenja kluba. 😭😭💚⚽🇸🇮
ODGOVORI
0 0
AMZS
22. 09. 2025 19.42
Joj vsi filozofirajo s to filozofijo kliba, ki je nima sploh
ODGOVORI
0 0
Hc4life
22. 09. 2025 19.24
Zdaj pa bo padla liga prvakov
ODGOVORI
0 0
