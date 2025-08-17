Svetli način
Nogomet

Novi vratar Barcelone dobil grd udarec s kopačko v glavo

17. 08. 2025

Barcelona je v prvem krogu La Lige prepričljivo s 3:0 zmagala na gostovanju pri Mallorci. Že do 23. minute so Katalonci vodili z 2:0, nato pa so jim delo dodatno olajšali domači nogometaši, ki so do konca prvega polčasa prejeli dva rdeča kartona. Najprej je v 33. minuti Manu Morlanes dobil drugi rumeni karton, le šest minut pozneje pa je bil Vedat Muriqi kaznovan z neposredno izključitvijo.

Vedat Muriqi je ob poskusu, da bi prišel do žoge pred Barceloninim vratarjem Joanom Garcio, visoko dvignil nogo in ga s kopačko zadel v glavo. Sodnik mu je sprva pokazal rumeni karton, po posredovanju VAR-a pa se je le odločil za rdečo barvo. Posledice tega grobega starta so bile najbolj očitne po tekmi, ko je bila na Garcíinem obrazu vidna velika oteklina.

Debi 24-letnega vratarja za Barcelono tako ni minil ravno najsrečnejše, a je vseeno ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. Garcia je v Barcelono prišel v letošnjem poletnem prestopnem roku iz mestnega tekmeca Espanyola, prestop pa je bil vreden 25 milijonov evrov. Za zmago Kataloncev so poskrbeli Raphinha, Ferran Torres in Lamine Yamal.

KOMENTARJI (9)

trtr
18. 08. 2025 10.43
+2
Saj vemo od kod je.
ODGOVORI
4 2
drimtim
17. 08. 2025 16.13
+18
Ko si nemočen v nogometu igraš grobo.Te taktike se poslužujejo tudi pri viceprvakih.Ko pa nimaš nič pametnega za povedat pa žališ kot hejterji Barse.
ODGOVORI
21 3
Petarda10
17. 08. 2025 14.07
+14
Cisti rdec pa se kaksna prepoved 5ih tekem bi lahko padla
ODGOVORI
17 3
Lucky
17. 08. 2025 13.38
+13
Garcia je visok okol 190, mrbit čez in bil je v skoku. Ta Vedat, bi mogu neki dobit za umetniški vtis. Mrbit nov element v zraku, ki ga v Madridu drgač sodjo.
ODGOVORI
15 2
Kolllerik
17. 08. 2025 15.05
+10
Šel sem guglat, ker me res zanima, kolik točno je visok... 191 cm, letnik 2001, tržna vrednost 27 mil. Nese me torej za 4 cm v višino. ..🤣👍
ODGOVORI
12 2
Luigi Taveri II.
17. 08. 2025 13.32
+18
Počakajmo na strokovnjaka photoshopa....mogoče bo pa Luli trdil , da to ni Muriqijeva kopačka
ODGOVORI
22 4
Lucky
17. 08. 2025 13.35
+14
Odvisno, kk jih bo Juzles postavu na delovni mizici, v garaži.
ODGOVORI
16 2
Luigi Taveri II.
17. 08. 2025 12.47
+13
Se zgodi...na srečo Joana , ga Vedat ni zadel na polno ,kar pa je vseeno dovolj, da ga je Jose poslal v slačilnico
ODGOVORI
16 3
Loptass
17. 08. 2025 13.24
+15
Tukaj pa res ni bilo milimeter dvoma. Nekateri strokovnjaki tega portala pa bi dali rumeni karton Garcie za simuliranje. 🤣
ODGOVORI
18 3
