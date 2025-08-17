Novi vratar Barcelone dobil grd udarec s kopačko v glavo

Vedat Muriqi je ob poskusu, da bi prišel do žoge pred Barceloninim vratarjem Joanom Garcio, visoko dvignil nogo in ga s kopačko zadel v glavo. Sodnik mu je sprva pokazal rumeni karton, po posredovanju VAR-a pa se je le odločil za rdečo barvo. Posledice tega grobega starta so bile najbolj očitne po tekmi, ko je bila na Garcíinem obrazu vidna velika oteklina.
Debi 24-letnega vratarja za Barcelono tako ni minil ravno najsrečnejše, a je vseeno ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. Garcia je v Barcelono prišel v letošnjem poletnem prestopnem roku iz mestnega tekmeca Espanyola, prestop pa je bil vreden 25 milijonov evrov. Za zmago Kataloncev so poskrbeli Raphinha, Ferran Torres in Lamine Yamal.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.