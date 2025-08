Novi zapleti v sodnem procesu Diego Armando Maradona

Odvetnika argentinskega zdravnika Francisco Oneto in Julio Rivas sta uradno zahtevala izločitev sodnikov Alberta Gaiga in Pabla Rolona iz celotnega sodnega procesa zaradi "strahu pred pristranskostjo in pomanjkanja nevtralnosti". Pred tem je njegova odvetniška pisarna že izločila sodnico Juliete Makintach, ker je sodelovala v dokumentarnem filmu z naslovom Božja pravičnost. Sodni proces zoper osmih zdravstvenih oseb, ki jih bremeni odgovornost za smrt legendarnega argentinskega nogometaša Diega Armanda Maradone, se je začel 11. marca, a so ga nato prekinili.

Smrt legendarnega argentinskega nogometnega virtuoza Diega Armanda Maradone še naprej buri duhove. FOTO: 24ur.com icon-expand

Med obtoženimi so poleg osebnega zdravnika Maradone še dva psihologa, zdravnik, medicinski sestri ter medicinski koordinator zdravstvene zavarovalnice. Vsi obtoženi so že zanikali krivdo, če bodo spoznani za krive pa jim grozi do 25 let zaporne kazni. Legendarni argentinski nogometni virtuoz je umrl 25. novembra 2020. Po ugotovitvah mrliških oglednikov naj bi pred smrtjo preživljal 12-urno agonijo, med katero se je v njegovih pljučih in trebuhu kopičila voda. Obdukcija je pokazala, da je imel v organih štiri in pol litra vode, ki se je začela nabirati že nekaj dni pred smrtjo.

Nevrolog Leopoldo Luque je bil osebni zdravnik Diega Maradone. Luqueja marsikdo vidi kot enega od glavnih krivcev za Maradonovo smrt. FOTO: AP icon-expand