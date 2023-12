Novi zmaj med vratnicama: Če živiš v Ljubljani, igranje za Olimpijo predstavlja glavni cilj

Gal Lubej Fink je debi v dresu mestnega tekmeca med elito vpisal v sezoni 2021/22, klub pa po 18 nastopih v prvenstvu in pokalu zapušča tik pred iztekom sodelovanja. V preteklosti tudi član mlajših reprezentanc Slovenije se bo novim soigralcem pridružil na začetku zimskih priprav. " Zaradi daljše odsotnosti poškodovanega Matevža Vidovška smo se odločili, da ekipi dodamo še enega mladega vratarja. Gal je pri Bravu že okusil prvoligaški nogomet. Menimo, da je v tem trenutku prava izbira za razširitev vratarskih možnosti in hkrati poteza za prihodnost, kar se tiče vratarskega položaja, kjer že imamo odlična Denisa Pintola in Žana Mauricia, " je za uradno spletno stran kluba dejal Športni direktor Goran Boromisa .

Pri 14 letih je postal član Interblocka, v kadetski selekciji je prestopil v Bravo, kjer je nato preživel šest let in pol. "Ni bilo potrebno dvakrat premisliti, takoj sem bil za! Storil sem velik korak naprej. Ponudila se je priložnost in zgrabil sem jo z obema rokama. Če živiš v Ljubljani, igranje za Olimpijo v mlajših letih predstavlja glavni cilj. Z medsebojnih tekem se seveda spomnim veliko trenutkov. Tudi kar nekaj poznanstev sem spletel na ta način. Vesel sem, da se bom pridružil vratarjem, ki so takšni, kot se za Olimpijo spodobi. V odlični formi in na odličnem nivoju. Moj prvi cilj je, da bi zaigral za največji klub v državi. Vem, da je to dosegljivo le s trdim delom, zato se bom temu tudi maksimalno posvetil," sporoča novopečeni vratar aktualnih prvakov iz slovenske prestolnice.