Novi zvezdnik PSG in nekdanji kapetan Atletica na zaslišanju v Španiji

Zaslišanje naj bi v Valencii trajalo vse do 13. septembra, Gabi Fernandez, ki zdaj igra za katarski Al-Sadd, in Ander Herrera, ki je poleti iz Manchester Uniteda brez odškodnine prišel v Paris Saint-Germain, pa sta sodišče že zaprosila, če bi lahko katero od skupinskih zaslišanj izpustila. V četrtek so izprašali tako Gabija kot Herrero ter še številne njune nekdanje soigralce, ki so sodelovali v sporni tekmi z Levantejem v zaključku sezone 2010/11.

HERRERA

Zaragoza je takrat potrebovala zmago, da bi se izognila izpadu, klub naj bi nogometašem Levanteja plačal kar 965.000 evrov za takšen razplet. Tekma se je končala z zmago Zaragoze z 2:1. Kazen, tudi zaporna, skupaj grozi 42 vpletenim, med katerimi je v prvi vrsti nekdanji večinski lastnik Zaragoze Agapito Iglesias, poleg njega pa tudi sloviti mehiški trener Javier Aguirre, ki je bil takrat trener Zaragoze. Med obtoženimi je 36 nogometašev, vsi člani ekipe Zaragoze iz sezone 2010/11, ki jim zaradi domnevnega prirejanja izida vsakemu grozi dveletna zaporna kazen in denarna kazen v višini 1.930.000 evrov.

Herrera: Denar sem še isti dan vrnil

Med znanimi nogometaši, ki se bodo morali zglasiti v Valencii, so še član Girone in urugvajski reprezentant Cristhian Stuani, Ekvadorec Felipe Caicedo, ki zdaj igra za rimski Lazio, član Birmingham Cityja Jefferson Montero in že upokojeni branilec Levanteja Sergio Ballesteros.

"Glede premij smo se dogovarjali s kapetani ekipe in predsednikom. Predvidevam, da so nas o tem obvestili, minilo je že osem ali devet let. Nikoli nisem služil velikih zneskov," je razkril Herrera, ki je moral pojasniti, zakaj se je na njegovem računu v tistem času pojavil občuten priliv finančnih sredstev.

"Nikoli nisem dobil premije kot profesionalni nogometaš, niti v Zaragozi niti v katerem koli drugem klubu, v katerih sem igral. Bil sem najmlajši v ekipi ... Visok znesek? To je napaka. Šlo je za napako pri nakazilu, zato tega ne jemljem kot premijo. Ta znesek sem moral vrniti, to sem tudi storil. Vrnil sem ga predsedniku kluba. Ker je bil to ukaz mojega šefa, sem tako storil. To sem moral storiti, je pa bil to dober nauk za mojo kariero in življenje. Predsednik mi je rekel, da moram denar pobrati z računa in ga vrniti, to sem v trening centru Zaragoze še isti dan storil. Denar sem z računa vzel le enkrat,"je zatrdil Herrera.

Gabija 'prevarali', ob slovesu od kluba pa se je odpovedal še 300.000 evrom

Gabi, ki je bil kapetan kluba v spornem zaključku sezone, naj bi se za premije pogajal skupaj s predsednikom Iglesiasom in Jorgejem Lopezom. A Iglesias naj bi ga prevaral, saj je moral podpisati dokument, v katerem je pisalo, da je prejel premije, ki pa jih Gabi po lastnih trditvah nikoli ni dobil.

"Ekipi je šlo zelo slabo in skupaj smo se dogovorili za nekakšno motivacijo. Premije ne bi postale premije, dokler ne bi dosegli cilja (obstanek v ligi, op. a.). A dolžni so mi še veliko denarja. Prevarali so me, moral sem podpisati, da sem premije dobil. Nihče pa na koncu ni dobil denarja," je dejal Gabi in se dotaknil še 90.000 evrov, ki jih je v dveh nakazilih dobil na svoj račun:

"Agapito mi je rekel, da na kratki rok ne more nakazati več. Bil sem začuden, saj je to neobičajno, a sem vse skupaj pustil pri miru, temu nisem pripisoval večjega pomena. To je bila moja napaka. Nisem zahteval nikakršnega dokumenta ali česarkoli. Čez dva dni sem odšel, odpovedal sem se 300.000 evrom, da so mi dovolili oditi."

Zaslišanja v Valencii se je udeležilo kar nekaj znanih nogometnih imen: