Skrivnostna poročila skavtov: Messi skoraj ne bi zaigral za Barcelono

V času, ko mineva natanko 22 let od debija Lionela Messija v dresu Barcelone, je športni novinar Florent Torchut objavil poročila treh skavtov katalonskega velikana, ki so pred leti odleteli v Argentino in si ogledali ter ocenili nogometni talent takrat komaj 13-letnega nadobudnega nogometaša. Dva izmed skavtov sta v svojih poročilih navedla skrb glede Argentinčeve telesne višine in njegove fizične moči, ki bi se lahko poznali pri igranju v višjih selekcijah, kar je vodilo v odločitev enega izmed skavtov, da v svojem poročilu ni predlagal podpisa pogodbe z Messijem. Medtem ko je tretji Messija primerjal z legendarnim Diegom Maradono in podprl podpis fanta iz Rosaria.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Vidna Messijeva kakovost, a pomanjkanje telesne višine

V poročilu prvega skavta je bila poudarjena Messijeva tehnična kakovost, pregled nad igro in uspešna preigravanja nasprotnikov v dvoboju ena na ena. Hkrati je bilo opredeljeno, da se Messi očitno razlikuje od soigralcev, pohvaljena pa je bila tudi Argentinčeva vizija, agilnost, sposobnost vodenja žoge in natančnost podaj.

"Za svoja leta je tehnično zelo kompleksen igralec," je zapisal eden izmed skavtov, pri čemer je izpostavil tudi njegov pregled nad igro, gibljivost, inteligenco, sposobnost preigravanja in močan strel. Sklenil je: "Zelo dober v kazenskem prostoru. Njegovi edini pomanjkljivosti sta višina in pomanjkanje fizične moči. Odličen igralec."

Drugi skavt ni priporočil Messijevega prihoda

V poročilu, ki ga je napisal drugi izmed treh skavtov, so bili priznani Messijevi tehnični talenti, vendar so bili izraženi izredni tehnični pomisleki glede njegovega fizičnega razvoja, saj je bil Messi pri trinajstih letih visok približno 142 centimetrov. Skavt je v poročilu napisal, da bi Messi, kljub temu da bi v prihodnosti zrasel vse tja do metra in pol višine, vseeno imel težave v boju z nogometaši v višjih selekcijah. Zato na koncu ni priporočil podpisa z Argentincem, je pa na koncu omenil, da je treba spremljati njegov napredek prihodnjih nekaj let.

Leo Messi FOTO: AP

"Nesporna tehnična podkovanost, vendar je njegova fizična omejenost (142 cm) precejšnja in mu onemogoča tekmovanje. Tudi če zraste – recimo do 150 cm – bo zanj zelo težko igrati v najvišji mladinski ligi. Menim, da ga ne bi smeli podpisati. Spremljajte njegov napredek in ga znova preizkusite čez nekaj let," je zapisal eden od treh skavtov, ki so opazovali Messija.

'On je Maradona'

Poročilo zadnjega skavta je bilo najkrajše, a zato toliko bolj optimistično v primerjavi z ostalima dvema. V njem niso bile omenjene Messijeve pomanjkljivosti, ampak je bil 13-letnik primerjan z legendo argentinskega nogometa Maradono in zapisano, da ima Messi v prihodnosti še veliko prostora za napredek. "Glede na vse razlike je on Maradona (mlajša različica). Podpisal bi pogodbo z njim; ima potencial, da pride še veliko dlje. Videli bomo njegov razvoj skozi čas," je zapisal tretji skavt.