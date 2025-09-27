Novinar Neymarja obtožil popivanja pozno v noč, nogometaš vrača s tožbo

Rodolfo Gomes je namreč zatrdil, da je Neymar zasvojen z viskijem in energijskimi pijačami, da kadi nargilo in da hodi spat šele ob 4. ali 5. uri zjutraj. Ob tem je dodal še, da naj bi Santos treninge prilagodil igralčevim navadam ter jih prestavil na poznejši dopoldanski termin.

"Ker spi malo in bedi do 4. ali 5. ure zjutraj. Treningi Santosa se začenjajo ob 10. ali 11. uri dopoldne. Igralci so že prosili, da bi začeli prej, a tega ne storijo, ker on ne bi prišel. Nihče pa nima poguma, da bi mu rekel, da mora trenirati zgodaj," je dejal novinar Gomes.