Nogomet

Novinar Neymarja obtožil popivanja pozno v noč, nogometaš vrača s tožbo

Santos, 27. 09. 2025 09.06 | Posodobljeno pred 32 minutami

S.V.
3

Podjetje NR Sports, ki zastopa interese brazilskega nogometnega zvezdnika Neymarja Jr., je napovedalo sodni pregon proti novinarju Rodolfu Gomesu, potem ko je ta v svoji spletni oddaji objavil trditve o domnevnih Neymarjevih negativnih razvadah.

Rodolfo Gomes je namreč zatrdil, da je Neymar zasvojen z viskijem in energijskimi pijačami, da kadi nargilo in da hodi spat šele ob 4. ali 5. uri zjutraj. Ob tem je dodal še, da naj bi Santos treninge prilagodil igralčevim navadam ter jih prestavil na poznejši dopoldanski termin.

"Ker spi malo in bedi do 4. ali 5. ure zjutraj. Treningi Santosa se začenjajo ob 10. ali 11. uri dopoldne. Igralci so že prosili, da bi začeli prej, a tega ne storijo, ker on ne bi prišel. Nihče pa nima poguma, da bi mu rekel, da mora trenirati zgodaj," je dejal novinar Gomes.

Neymar v solzah
Neymar v solzah FOTO: Profimedia

NR Sports je trditve označil za lažne, obrekljive in brez vsakršne podlage ter poudaril, da so že sproženi kazenski in civilni postopki proti vpletenim. "Širjenje lažnih novic neposredno škoduje časti, ugledu in podobi športnika, hkrati pa prispeva k dezinformiranju družbe ter spodkopava verodostojnost odgovornega novinarstva. Takšne prakse so neetične in nezakonite – in jih ne bomo tolerirali," so zapisali v izjavi za javnost.

Na govorice se je zvezdnik odzval tudi sam. Na družbenih omrežjih je hudomušno objavil fotografijo energijske pijače Red Bull z napisom: "Zasvojen sem z Red Bullom. Ta je pa res odličen," ter dodal smeška z mežikom.

Neymar trenutno okreva po poškodbi stegenske mišice druge stopnje. Iz Santosa so sporočili, da rok za njegov povratek še ni določen.

nogomet neymar santos alkohol
Kane z goloma Werderju odvzel rekord Haalandu in Ronaldu

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
apodgra
27. 09. 2025 09.39
+1
To so posledice ulice in ne vzgoje. Če ne bi postal dober nogometaš, bi gotovo končal kot brezdomec na ulici. Ker pa je poln denarja in prazne glase si domišlja ,da lahko počne , kar si on želi. Tudi to se bo hitro končalo in takrat bo zanj prepozno.
ODGOVORI
1 0
dinozaver79
27. 09. 2025 09.33
+1
Se eden v vrsti brazilskih talentov ki jih je slava pogubila
ODGOVORI
1 0
inside1
27. 09. 2025 09.28
+2
a spet poškodovan? Če je kaj resnice na tem, totalno neodgovoren do družine. Denar ni vse. Saj dokler je pri denarju se ga bodo držali, potem pa bo ostal sam.
ODGOVORI
2 0
