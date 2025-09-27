Novinar Neymarja obtožil popivanja pozno v noč, nogometaš vrača s tožbo

Rodolfo Gomes je namreč zatrdil, da je Neymar zasvojen z viskijem in energijskimi pijačami, da kadi nargilo in da hodi spat šele ob 4. ali 5. uri zjutraj. Ob tem je dodal še, da naj bi Santos treninge prilagodil igralčevim navadam ter jih prestavil na poznejši dopoldanski termin.
"Ker spi malo in bedi do 4. ali 5. ure zjutraj. Treningi Santosa se začenjajo ob 10. ali 11. uri dopoldne. Igralci so že prosili, da bi začeli prej, a tega ne storijo, ker on ne bi prišel. Nihče pa nima poguma, da bi mu rekel, da mora trenirati zgodaj," je dejal novinar Gomes.
NR Sports je trditve označil za lažne, obrekljive in brez vsakršne podlage ter poudaril, da so že sproženi kazenski in civilni postopki proti vpletenim. "Širjenje lažnih novic neposredno škoduje časti, ugledu in podobi športnika, hkrati pa prispeva k dezinformiranju družbe ter spodkopava verodostojnost odgovornega novinarstva. Takšne prakse so neetične in nezakonite – in jih ne bomo tolerirali," so zapisali v izjavi za javnost.
Na govorice se je zvezdnik odzval tudi sam. Na družbenih omrežjih je hudomušno objavil fotografijo energijske pijače Red Bull z napisom: "Zasvojen sem z Red Bullom. Ta je pa res odličen," ter dodal smeška z mežikom.
Neymar trenutno okreva po poškodbi stegenske mišice druge stopnje. Iz Santosa so sporočili, da rok za njegov povratek še ni določen.
