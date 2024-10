Novinar sredi noči nad selektorja: 'Nesposobnež, tvoji možgani ne delujejo'

Ta je sredi noči s ponedeljka na torek selektorju Probierzu poslal več SMS-sporočil, v katerih ga jasno in glasno naziva za nesposobneža, ki (trenutno) uteleša ubogo stanje poljskega nogometa. "Ti si absolutno nesposoben za to funkcijo. Redko se zgodi, da nekdo tako nesposoben toliko časa deluje na nekem položaju. Tega ti verjetno še nihče do zdaj ni rekel, ampak tvoji možgani preprosto ne delujejo, tvoje novinarske konference pa so prava tragikomedija. Če meniš, da si sposoben voditi nacionalno vrsto, se močno motiš. Nesposobnež," je pisalo v omenjenih sporočilih, namenjenih selektorju Michalu Probierzu, do katerih se je le nekaj ur pozneje dokopala širša poljska javnost.

Selektor se v nasprotju s pričakovanji ni odzval na zelo ostra in tudi žaljiva novinarjeva sporočila, je pa ročno zavoro potegnil sam Kwiatkowski, ki se je istega dne Probierzu opravičil za nepremišljene besede. "To je posledica novega velikega razočaranja po še eni zelo slabi tekmi poljske reprezentance. Ob tej priložnosti se selektorju Probierzu iskreno opravičujem in mu želim vse najboljše na tekmi s Hrvaško," je zapisal Piotr Kwitkowski.