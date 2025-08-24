Novinarka nogometašu, ki je zamenjal dres z nasprotnikom, postavila nerodno vprašanje

Eintracht Frankfurt, tretji iz prejšnje sezone, je dosegel visoko zmago, s 4:1 je odpravil Werder. Z dvema goloma se je izkazal Jean-Matteo Bahoya. Augsburg je v gosteh s 3:1 premagal Freiburg, potem ko so Dimitrios Gianulis, Chrislain Matsima in Marius Wolf zadeli med 32. in 45. minuto.
Po bolečem porazu v prvem krogu nove sezone nemškega prvenstva je pred kamere stopil kapetan Werderja Bremna Marco Friedl. Z njim se je pogovarjala novinarka Sky-a Katharina Kleinfeldt, ki je dekle nekdanjega kapetana Borussie iz Dortmunda in sedanjega športnega direktorja tega kluba.
Kleinfeldt je ob sebi videla nogometaša v dresu Eintracht Frankfurta, ni pa se zavedala, da je kapetan Werderja zamenjal dres z vratarjem Eintrachta in nekdanjim soigralcem Michaelom Zettererjem. Vprašala ga je, kako se počuti po zmagi, Friedl pa je v začudenju zastal. Zbral je misli in novinarko opozoril na dejstvo, da ni nogometaš zmagovitega moštva, ampak je pred njo stopil poraženec.
Nerodna Kleinfeldt se mu je takoj opravičila, intervju sta znova začela, po neprijetnih dogodkih pa je Friedl nemškemu časniku Bild priznal, da se mu kaj takega še nikoli ni zgodilo.
