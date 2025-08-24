Svetli način
Nogomet

Novinarka nogometašu, ki je zamenjal dres z nasprotnikom, postavila nerodno vprašanje

, 24. 08. 2025 12.43 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
M.D.
Komentarji
5

Kapetan Werderja Bremna Marco Friedl in vratar Eintracht Frankfurta Michael Zetterer sta po obračunu nemške Bundeslige, na katerem je Eintracht prepričljivo slavil z izidom 4:1, zamenjala drese. Nič nenavadnega glede na to, da sta bila nekoč soigralca pri Werderju. A novinarka, ki je govorila z nogometašem Werderja po bolečem porazu, je storila napako, ki je dolgo ne bo pozabila.

Eintracht Frankfurt, tretji iz prejšnje sezone, je dosegel visoko zmago, s 4:1 je odpravil Werder. Z dvema goloma se je izkazal Jean-Matteo Bahoya. Augsburg je v gosteh s 3:1 premagal Freiburg, potem ko so Dimitrios Gianulis, Chrislain Matsima in Marius Wolf zadeli med 32. in 45. minuto.

Michael Zetterer (Eintracht Frankfurt) in Marco Friedl (Werder Bremen) sta nekdanja soigralca
Michael Zetterer (Eintracht Frankfurt) in Marco Friedl (Werder Bremen) sta nekdanja soigralca FOTO: AP

Po bolečem porazu v prvem krogu nove sezone nemškega prvenstva je pred kamere stopil kapetan Werderja Bremna Marco Friedl. Z njim se je pogovarjala novinarka Sky-a Katharina Kleinfeldt, ki je dekle nekdanjega kapetana Borussie iz Dortmunda in sedanjega športnega direktorja tega kluba.

Kleinfeldt je ob sebi videla nogometaša v dresu Eintracht Frankfurta, ni pa se zavedala, da je kapetan Werderja zamenjal dres z vratarjem Eintrachta in nekdanjim soigralcem Michaelom Zettererjem. Vprašala ga je, kako se počuti po zmagi, Friedl pa je v začudenju zastal. Zbral je misli in novinarko opozoril na dejstvo, da ni nogometaš zmagovitega moštva, ampak je pred njo stopil poraženec.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nerodna Kleinfeldt se mu je takoj opravičila, intervju sta znova začela, po neprijetnih dogodkih pa je Friedl nemškemu časniku Bild priznal, da se mu kaj takega še nikoli ni zgodilo.

bundesliga werder bremen eintracht frankfurt Michael Zetterer Marco Friedl
KOMENTARJI (5)

Anion6anion
24. 08. 2025 14.43
Ma sliki pa izgleda da nista bila samo soigralca ampak mnogo več. Samo poglejte kaj objem in pogled v oči..... Jaoooo
ODGOVORI
0 0
Nidani
24. 08. 2025 14.18
+3
Če drame ni, se jo pa naredi...
ODGOVORI
3 0
mamma mia
24. 08. 2025 14.10
+4
Važno,da je lepa Tudi če nima pojma o nogometu.Kaj rabiš vedeti,da vprašaš igralca kako se počuti.Za njen opis dela je to dovolj.
ODGOVORI
5 1
Komentator aligator
24. 08. 2025 13.37
+1
Premalo plačan da bi ga poznala😄
ODGOVORI
4 3
Con-vid 1984
24. 08. 2025 13.22
+1
Zakaj mate zaklenjeno za kokaino? Amerika nima dovolj atacamsov, prešvoh in prepočasna proizvodnja.
ODGOVORI
4 3
