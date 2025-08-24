Novinarka nogometašu, ki je zamenjal dres z nasprotnikom, postavila nerodno vprašanje

Eintracht Frankfurt, tretji iz prejšnje sezone, je dosegel visoko zmago, s 4:1 je odpravil Werder. Z dvema goloma se je izkazal Jean-Matteo Bahoya . Augsburg je v gosteh s 3:1 premagal Freiburg, potem ko so Dimitrios Gianulis , Chrislain Matsima in Marius Wolf zadeli med 32. in 45. minuto.

Po bolečem porazu v prvem krogu nove sezone nemškega prvenstva je pred kamere stopil kapetan Werderja Bremna Marco Friedl. Z njim se je pogovarjala novinarka Sky-a Katharina Kleinfeldt, ki je dekle nekdanjega kapetana Borussie iz Dortmunda in sedanjega športnega direktorja tega kluba.

Kleinfeldt je ob sebi videla nogometaša v dresu Eintracht Frankfurta, ni pa se zavedala, da je kapetan Werderja zamenjal dres z vratarjem Eintrachta in nekdanjim soigralcem Michaelom Zettererjem. Vprašala ga je, kako se počuti po zmagi, Friedl pa je v začudenju zastal. Zbral je misli in novinarko opozoril na dejstvo, da ni nogometaš zmagovitega moštva, ampak je pred njo stopil poraženec.