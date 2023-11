Kek po uvrstitvi na Euro 2024: Veseli, srečni in ponosni

Po novinarski konferenci selektorja Kazahstana Magomeda Adieva je v konferenčno dvorano prikorakal do ušes nasmejan Matjaž Kek . "Veseli, srečni in ponosni. Mislim, da zasluženo. Hvala Sloveniji za pozitivno energijo v zadnjih mesecih. Generacija, ki je pred leti bila označena za "luzersko", se je uvrstila na evropsko prvenstvo. Hvala fantom in zvezi, ki mi je dala pet let časa, da sem se z ekipo uvrstil na veliko tekmovanje," je povedal slovenski selektor.

"Dober občutek sem imel že cel dan. Zdelo se mi je, da tekme ne moremo izgubiti, zaradi česar so me fantje malce čudno gledali. Ampak na prvem mestu nisem jaz, ampak fantje. Zdaj se lahko vsi iskreno veselimo, saj smo se, četudi iz malce lažje skupine, uvrstili na evropsko prvenstvo. Imeli smo dobre nasprotnike, dvakrat pokleknili, ampak s svojo kvaliteto prišli do uspeha," je povedal 62-letni Mariborčan. "Rad gledam naprej in nerad gledam nazaj. Ampak, če se ozrem pet let nazaj, ste takrat nekateri verjeli, drugi pa dvomili. Poglejte kje smo zdaj. Ko bi le vedeli, kako sem danes vesel," je v smehu dodal Kek.

"Ni pomembno, kdo je zadel, kdo je sedel na klopi in kdo je bil na tribuni. Skupaj smo zmagali. Upam, da se bodo tudi ti fantje med seboj spoštovali, kot se je ekipa v Južni Afriki. Danes je bilo vseeno, kdo je zelen in kdo je vijoličen, kar je prelepo," je še dodal Kek, ki je bil danes navdušen nad vsem, z izjemno travnate površine v Stožicah, kjer se je na tribunah zbralo 16.432 navijačev.