Debitant Henry se bo zgledoval po Guardioli: 'Precej je pred ostalimi'

Francoski prvoligaš AS Monaco je za novega trenerja članskega moštva ustoličil Thierryja Henryja, nekdanji napadalec Monačanov in francoski reprezentant pa je pred začetkom prve samostojne trenerske službe spregovoril na novinarski konferenci. Henry je ravno pri belo-rdečih začel svojo profesionalno športno pot, ki ga je do največjih uspehov prek Juventusa popeljala do Arsenala in Barcelone, kariero pa je zdaj 41-letni trener sklenil pri New York Red Bulls.

Henry se je na Azurni obali v sredo sproščeno družil s predstavniki sedme sile in priznal, da bo na zelenico poskušal prenesti veliko zamisli trenerja Manchester Cityja Josepa Guardiole, s katerim je še kot nogometaš sodeloval pri Barceloni.

Guardiolo primerja z izumiteljem

"Pep je zame referenca. Izumi, ki jih je prinesel v igro ... Precej je pred ostalimi v smislu igre,"je dejal Henry, ki je z Monacom podpisal pogodbo do junija 2021, potem ko je svetovno prvenstvo preživel kot član strokovnega štaba belgijske izbrane vrste. V kneževini na jugu Francije je zaigral tudi pod taktirko Arsena Wengerja, ki se mu je po osvojenem naslovu leta 1997 po neuspešni epizodi v Juventusu priključil pri Arsenalu.

Monaco se po slovesu portugalskega stratega Leonarda Jardimatrenutno ne bori za najvišja mesta, temveč za obstanek, obe tekmi so Monačani izgubili tudi v uvodu v skupinski del Lige prvakov. Henry bo debitiral na ligaškem obračunu s Strasbourgom 20. oktobra, štiri dni kasneje sledi še prva tekma v Ligi prvakov s Clubom Bruggejem.

'Moraš prispevati tudi lasten kanček'

"Ni pravilnega ali napačnega (pristopa, op. a.). To bo zame referenca,"je o posnemanju Guardiole še povedal Henry."Naučili smo se igrati to igro, šele ko sem prišel v Barcelono in zaigral pod njim. S Pepom lahko govoriš o igri, ne bo šel niti spat in še vedno bo govoril o igri, nato boš zaspal ti in on bo še kar govoril. Učiš se od ljudi, navdihnejo te. A moraš prispevati tudi lasten kanček v to mešanico."

Kaj pa je Henry odnesel od Wengerja, pod katerim je v vrstah Arsenala po ocenah mnogih odigral najboljša leta svoje kariere med letoma 1999 in 2007?

Wengerjev odtis bo za vedno nosil s seboj

"Arsene je odklenil veliko reči v moji glavi, z njim sem spoznal, kaj pomeni biti profesionalec, kaj pomeni kazati dobre predstave. Nikoli ne bom pozabil tega. Saj veste, kakšen odnos sva imela, zato bom s seboj vedno nosil nekaj tistega, kar je počel," še dodaja nekdanji evropski klubski prvak (z Barcelono leta 2009) in svetovni ter evropski prvak s francosko izbrano vrsto (1998 in 2000).

Nekoč smrtonosen napadalec je na 123 tekmah v dresu galskih petelinov prispeval 51 golov, upokojil pa se je decembra 2014 ter sprva delal kot strokovni sodelavec britanskih televizij. Strokovnemu štabu Belgije se je skupaj s selektorjem Robertom Martinezompridružil leta 2016.

MONACO

LESTVICA