Novo leto, stari Vinicius

Nogometaši Reala so v prvi tekmi novega leta prišli do zlata vredne zmage v Valencii, kjer so še v 85. minuti zaostajali za gol, nato pa sta za preobrat poskrbela rezervist Luka Modrić in Jude Bellingham. Velike tri točke pa je zasenčil Vinicius Junior, ki je malo pred izenačujočim golom nasedel na provokacije domačega vratarja in zaradi burne reakcije prejel rdeči karton, po čemer je želel obračunati še z glavnim sodnikom. Kakšna kazen ga čaka, še ni znano.