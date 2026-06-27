Novo poglavje zelenortske pravljice, ekspresno slovo Urugvaja

Debitanti na svetovnih prvenstvih z Zelenortskih otokov so navdušili že na prvi tekmi, ko so s Španijo igrali brez golov. Proti Urugvaju (2:2) so dokazali, da uvodni uspeh še zdaleč ni bil osamljen preblisk, proti Savdski Arabiji pa so odigrali, kolikor je bilo treba, za veliko točko in drugo mesto v skupini.

Zelenortski otoki, ki štejejo le nekaj več kot pol milijona prebivalcev, so tako postali najmanjša država z uvrstitvijo v izločilne boje svetovnih prvenstev. "Smo majhni, a z velikim srcem," je ob bučnem veselju po tekmi poudaril 40-letni vratar Vozinha, verjetno prvo ime zelenortske reprezentance na tem prvenstvu.

Selektor Bubista je dodal: "Odločeni smo bili, da sem ne bomo šli samo nastopat, ampak tekmovat. Ponosni smo, da smo prišli tako daleč." V šestnajstini finala jih za nagrado čaka obračun z enimi od favoritov turnirja Argentinci.