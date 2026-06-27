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Nogomet

Novo poglavje zelenortske pravljice, ekspresno slovo Urugvaja

New York , 27. 06. 2026 06.01 pred 2 urama 2 min branja 1

Avtor:
J.B.
Zelenortski otoki

Nogometaši Zelenortskih otokov so na tretji tekmi skupinskega dela proti Savdski Arabiji (0:0) še tretjič remizirali in ob porazu Urugvaja proti Španiji (0:1) prišli do drugega mesta v skupini. Urugvajci pa se z le dvema osvojenima točkama ekspresno poslavljajo od mundiala.

Majhen otok, velike sanje. Sporočilo, ki so ga v svet poslali navijači (in nogometaši) Zelenortskih otokov.
Majhen otok, velike sanje. Sporočilo, ki so ga v svet poslali navijači (in nogometaši) Zelenortskih otokov.
FOTO: Profimedia

Debitanti na svetovnih prvenstvih z Zelenortskih otokov so navdušili že na prvi tekmi, ko so s Španijo igrali brez golov. Proti Urugvaju (2:2) so dokazali, da uvodni uspeh še zdaleč ni bil osamljen preblisk, proti Savdski Arabiji pa so odigrali, kolikor je bilo treba, za veliko točko in drugo mesto v skupini.

Zelenortski otoki, ki štejejo le nekaj več kot pol milijona prebivalcev, so tako postali najmanjša država z uvrstitvijo v izločilne boje svetovnih prvenstev. "Smo majhni, a z velikim srcem," je ob bučnem veselju po tekmi poudaril 40-letni vratar Vozinha, verjetno prvo ime zelenortske reprezentance na tem prvenstvu.

Selektor Bubista je dodal: "Odločeni smo bili, da sem ne bomo šli samo nastopat, ampak tekmovat. Ponosni smo, da smo prišli tako daleč." V šestnajstini finala jih za nagrado čaka obračun z enimi od favoritov turnirja Argentinci.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Napaka Muslere za debakel Urugvaja

Na drugi tekmi skupine H je istočasno Urugvaj nujno potreboval vsaj točko proti evropskim prvakom Špancem, ki so bili boljši tekmec in so v zaključku prvega polčasa zasluženo povedli. Sprožil je Alex Baena, veteran v vratih Urugvaja Fernando Muslera pa si je privoščil veliko napako, saj žoge ni uspel odbiti, ko se je zdelo, da bo to zlahka storil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V drugem polčasu je Urugvaj pritisnil, vendar si pravih priložnosti ni pripravil. Obup varovancev Marcela Bielse se je najbolj odrazil v 95. minuti, ko je Agustin Cannobio zaradi grobega starta s podplatom prejel rdeči karton.

Španci na svojega nasprotnika v šestnajstini finala še čakajo, Urugvajci pa se z le dvema točkama poslavljajo od prvenstva.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Skupina H, 3. krog, izida:

Urugvaj – Španija 0:1 (0:1)
Baena 42.
RK: Cannobio 95. (Urugvaj)

Zelenortski otoki – Savdska Arabija 0:0

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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a res1
27. 06. 2026 09.13
Jutri ponoči se bo to zgodilo še kvadratnim. Papa...
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