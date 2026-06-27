Novo poglavje zelenortske pravljice, ekspresno slovo Urugvaja

Debitanti na svetovnih prvenstvih z Zelenortskih otokov so navdušili že na prvi tekmi, ko so s Španijo igrali brez golov. Proti Urugvaju (2:2) so dokazali, da uvodni uspeh še zdaleč ni bil osamljen preblisk, proti Savdski Arabiji pa so odigrali, kolikor je bilo treba, za veliko točko in drugo mesto v skupini.
Zelenortski otoki, ki štejejo le nekaj več kot pol milijona prebivalcev, so tako postali najmanjša država z uvrstitvijo v izločilne boje svetovnih prvenstev. "Smo majhni, a z velikim srcem," je ob bučnem veselju po tekmi poudaril 40-letni vratar Vozinha, verjetno prvo ime zelenortske reprezentance na tem prvenstvu.
Selektor Bubista je dodal: "Odločeni smo bili, da sem ne bomo šli samo nastopat, ampak tekmovat. Ponosni smo, da smo prišli tako daleč." V šestnajstini finala jih za nagrado čaka obračun z enimi od favoritov turnirja Argentinci.
Napaka Muslere za debakel Urugvaja
Na drugi tekmi skupine H je istočasno Urugvaj nujno potreboval vsaj točko proti evropskim prvakom Špancem, ki so bili boljši tekmec in so v zaključku prvega polčasa zasluženo povedli. Sprožil je Alex Baena, veteran v vratih Urugvaja Fernando Muslera pa si je privoščil veliko napako, saj žoge ni uspel odbiti, ko se je zdelo, da bo to zlahka storil.
V drugem polčasu je Urugvaj pritisnil, vendar si pravih priložnosti ni pripravil. Obup varovancev Marcela Bielse se je najbolj odrazil v 95. minuti, ko je Agustin Cannobio zaradi grobega starta s podplatom prejel rdeči karton.
Španci na svojega nasprotnika v šestnajstini finala še čakajo, Urugvajci pa se z le dvema točkama poslavljajo od prvenstva.
Skupina H, 3. krog, izida:
Urugvaj – Španija 0:1 (0:1)
Baena 42.
RK: Cannobio 95. (Urugvaj)
Zelenortski otoki – Savdska Arabija 0:0
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