Novo razkritje Sneijderja: po zabavi s Clooneyjem blestel na tekmi

V zadnjih izjavah za De Telegraaf je Wesley Sneijder spregovoril o sezoni 2010/11, ki je sledila šampionskemu pohodu Interja do naslova v Ligi prvakov in dvojne italijanske krone. Po tem, ko je skupaj z Milančani spisal zgodovino, je ekipo zapustil Jose Mourinho, brez Portugalčeve trde roke pa se je Nizozemec hitro morda celo preveč sprostil.

"Enkrat sem šel na zabavo z Georgeem Clooneyjem, Megan Fox in nekaterimi hollywoodskimi zvezdami. Domov sem prišel ob šestih zjutraj. Naslednji dan sem igral proti Werderju iz Bremna v Ligi prvakov. Igral sem, zadel in vknjižil še podajo. Če se dobro razplete, potem te tega ni strah ponoviti,"je dejal Sneijder.

'Počutim se, kot da imam 76 let'

Gre za septembrsko tekmo skupinskega dela proti nemškemu prvoligašu, ki so jo Milančani z novim trenerjem Rafaelom Benitezom dobili s kar 4:0. V tisti sezoni so v četrtfinalu izpadli proti Schalkeju 04, naslov pa je tako kot dve leti prej osvojila Barcelona. Sneijder je bil s soigralci sezono prej v polfinalu usoden ravno za Katalonce in bil prva violina sredine igrišča v moštvu, ki je spisalo zgodovino italijanskega nogometa s prvo "trojno krono".

"Ponosen sem na to, kar sem dosegel v nogometu. Za nizozemsko reprezentanco sem nastopil 134-krat. In živel sem življenje. Počutim se, kot da imam 76 let,"je še povedal Sneijder, ki je Inter zapustil leta 2013 in se nikoli več ni približal blestečim predstavam iz leta 2009 oziroma 2010, ko je z Nizozemsko igral tudi finale svetovnega prvenstva. Nato je nosil še drese turškega Galatasaraya, francoske Nice in katarske Al-Harafe.

Tekma z Werderjem, na kateri se Sneijderju ponočevanje (vsaj po učinku na zelenici) ni prav nič poznalo: