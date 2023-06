Novo razočaranje za Ronalda: Portugalec ni član udarne enajsterice sezone

Al-Nassr je januarja letos Cristiana Ronalda iz Manchester Uniteda za bajne novce pripeljal v klub z eno in edinim ciljem - osvojit naslov prvaka. Portugalec naj bi vlekel voz vse do laskavega naslova, a to mu na koncu ni uspelo. Do zasluženega naslova je prišel Al-Ittihad, ki je precej manj grešil v končnici prvenstva, kot pa Al-Nassr, ki je na zadnjih tekmah kar nekajkrat klecnil in ostal brez želene in že skorajda načrtovane lovorike.