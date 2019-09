Novo slovo velikana: športno pot končuje Samuel Eto'o

"Konec, grem proti novim izzivom. Hvala vsem, rad vas imam, adrenalin," je 38-letnik napisal pod sliko, objavljeno na družbenem omrežju. Kalil se je v Real Madridu , nase pa je najbolj opozoril v dresu Barcelone , kjer je igral med letoma 2004 in 2009, ter milanskega Interja , kjer je preživel naslednji dve leti.

V Ligi prvakov je osvojil tri naslove, dva z Barcelono (2006, 2009) in enega z Interjem (2010). S kamerunsko reprezentanco se je leta 2000 razveselil zlatega olimpijskega odličja, v letih 2000 in 2002 pa osvojitve afriškega pokala narodov. Eto'o je zadel 359 golov na 718 tekmah v vseh tekmovanjih, reprezentančni dres pa je oblekel 118-krat in zadel 56-krat.