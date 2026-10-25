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Nogomet

Novo sramotno divjanje Neymarja, ki mu ne gre na čast

25. 10. 2026 15.21 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Izpad Neymarja na tekmi brazilske lige

Nov krog brazilskega državnega prvenstva, nov izpad Neymarja. Nekdaj briljanten napadalec je proti Bahii znova pokazal, da so njegovi najboljši dnevi za njim. V zadnjem času bolj kot z genijskimi potezami brazilsko javnost "navdušuje" z obnašanjem, ki ne spada na nogometna igrišča.

Izpad Neymarja na tekmi brazilske lige
Izpad Neymarja na tekmi brazilske lige
FOTO: Profimedia

Vse odkar je prejšnje poletje zapustil Savdsko Arabijo in se vrnil v svoj domači Santos, Neymar naslovnice polni predvsem s svojimi agresivnimi izpadi. Zadnji v vrsti se mu je pripetil na tekmi državnega prvenstva proti Bahii, na kateri so njegovi soigralci v zadnji minuti prišli do izenačenja. Pri tem jim 34-letnik ni mogel pomagati, saj je bil v 78. minuti poslan pod predčasno prho.

Incident se je začel že v prvem polčasu. Po napadu v prvem polčasu se je zapletel z igralcem domačih Nestorom, v katerega je vrgel žogo in bil zato "nagrajen" z rumenim kartonom. Nekdanjemu zvezdniku Barcelone in PSG-ja pa to očitno ni zadostovalo. S prepiranjem je nadaljeval tudi v drugem polčasu, ko pa je storil "kardinalno" napako v sodobnem nogometu: z roko si je prekril usta.

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Glavnega sodnika Savia Pereiro Sampaia so nogometaši Bahie takoj opozorili na Neymarjevo neumnost. Sledila je analiza na monitorju za VAR in Brazilčeva usoda je bila zapečatena. A seveda se najboljši strelec brazilske izbrane vrste z odločitvijo ni strinjal. Rdeča kazen ga ni umirila, temveč še bolj podžgala. Želel si je obračunati z Nestorjem, ki so ga zaščitili soigralci, potem pa je pozornost obrnil na sodniško ekipo in domači strokovni štab. Prizanesel ni niti domačemu trenerju, legendarnemu nekdanjemu vratarju Rogeriu Ceniju.

Po koncu srečanja pa je očitno vendarle spregledal svojo napako, saj se je na družbenih omrežjih pokesal za svoje obnašanje: "Najprej bi se rad opravičil našim navijačem. Moja izključitev je bila popolnoma poštena. Rad bi čestital svojim soigralcem, ki so se borili do zadnje minute in prišli do točke. Ne želim izgubljati besed o stvareh, ki so se zgodile na srečanju. Vedno bom dal vse za ta dres, a tokrat sem šel predaleč," je priznal Neymar.

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neymar santos izključitev izpad

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