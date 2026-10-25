Novo sramotno divjanje Neymarja, ki mu ne gre na čast

Vse odkar je prejšnje poletje zapustil Savdsko Arabijo in se vrnil v svoj domači Santos, Neymar naslovnice polni predvsem s svojimi agresivnimi izpadi. Zadnji v vrsti se mu je pripetil na tekmi državnega prvenstva proti Bahii, na kateri so njegovi soigralci v zadnji minuti prišli do izenačenja. Pri tem jim 34-letnik ni mogel pomagati, saj je bil v 78. minuti poslan pod predčasno prho.

Incident se je začel že v prvem polčasu. Po napadu v prvem polčasu se je zapletel z igralcem domačih Nestorom, v katerega je vrgel žogo in bil zato "nagrajen" z rumenim kartonom. Nekdanjemu zvezdniku Barcelone in PSG-ja pa to očitno ni zadostovalo. S prepiranjem je nadaljeval tudi v drugem polčasu, ko pa je storil "kardinalno" napako v sodobnem nogometu: z roko si je prekril usta.