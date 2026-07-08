Novo veliko ime v Mariboru: Karničnik bo podpisal za dve leti

Kot kaže, je Zlatku Zahoviću uspel nov velik met. V Ljudskem vrtu bo namreč na položaju desnega bočnega branilca konkurenco zaostril Žan Karničnik, ki je v začetku svoje kariere že dve leti nosil vijoličasti dres, med zvezde pa se je izstrelil pri Muri. Sledil je prestop v bolgarski Ludogorets, zadnja tri leta in pol pa je igral za Celje.
Na uradno informacijo o podpisu dveletne pogodbe še čakamo, je pa sicer najtrofejnejši slovenski klub v preteklih dneh in tednih že sklenil pogodbe z nekaj odmevnimi imeni. Karničniku bo v obrambi družbo delal nekdanji slovenski reprezentant Miha Blažič, pred njima bosta igrala izkušeni Portugalec Claude Goncalves in mladi Žan Jevšenak, v napadu pa Jan Mlakar in Behar Feta, ki sta v preteklosti že nosila mariborski dres.
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