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Nogomet

Novo veliko ime v Mariboru: Karničnik bo podpisal za dve leti

Maribor, 08. 07. 2026 16.40 pred 29 minutami 1 min branja 5

Avtor:
A.M.
Žan Karničnik

Slovenski branilec Žan Karničnik bo po naših neuradnih, a izjemno zanesljivih informacijah kmalu postal nov član NK Maribor. 31-letnik, ki je zadnja leta navduševal v dresu Celja, bo podpisal dveletno pogodbo, pod Kalvarijo pa se bo preselil kot prost nogometaš.

Kot kaže, je Zlatku Zahoviću uspel nov velik met. V Ljudskem vrtu bo namreč na položaju desnega bočnega branilca konkurenco zaostril Žan Karničnik, ki je v začetku svoje kariere že dve leti nosil vijoličasti dres, med zvezde pa se je izstrelil pri Muri. Sledil je prestop v bolgarski Ludogorets, zadnja tri leta in pol pa je igral za Celje.

Žan Karničnik je doslej za Slovenijo zbral 47 nastopov in blestel takrat, ko je bilo najbolj pomembno.
Žan Karničnik je doslej za Slovenijo zbral 47 nastopov in blestel takrat, ko je bilo najbolj pomembno.
FOTO: Damjan Žibert

Na uradno informacijo o podpisu dveletne pogodbe še čakamo, je pa sicer najtrofejnejši slovenski klub v preteklih dneh in tednih že sklenil pogodbe z nekaj odmevnimi imeni. Karničniku bo v obrambi družbo delal nekdanji slovenski reprezentant Miha Blažič, pred njima bosta igrala izkušeni Portugalec Claude Goncalves in mladi Žan Jevšenak, v napadu pa Jan Mlakar in Behar Feta, ki sta v preteklosti že nosila mariborski dres.

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KOMENTARJI5

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Tinko22
08. 07. 2026 17.10
Ne ga srat, zdaj bodo pa močni :-) :-)
Odgovori
0 0
Mambo
08. 07. 2026 17.08
Morda še Olimpiji kaj spuli, mislim za pobiranje žog.
Odgovori
0 0
mackon08
08. 07. 2026 16.59
S polno denarnico je lahko močen.
Odgovori
+1
1 0
Hames
08. 07. 2026 17.05
Močen je bil s prazno denarnico, s polno pa je Ironman. Zdaj se šele vidi kaj pomeni Zlatko Zahovič. Prej so Turki lahko samo sanjali o takih prestopih, že Milanic jih je dvakrat ali menda celo trikrat zavrnil, ko pa je poklical Zlatko pa še nista dobro telefonskega klica končala pa je že bil v pisarni.
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0 0
wsharky
08. 07. 2026 16.52
gremo Maribor - ZZ 4 Ever
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+2
3 1
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