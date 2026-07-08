Novo veliko ime v Mariboru: Karničnik bo podpisal za dve leti

Ženska v poznih srednjih letih je vstopila v ordinacijo svojega ginekologa in kar takoj rekla: "Prosim, da mi napišete recept za kontracepcijske tablete proti glavobolu!" "Kako?" se je zmedel doktor. "Kontracepcijske tablete proti glavobolu? Sem prav slišal?" "Ja, veste, moja hčerka vsak večer hodi ven in se vrača zjutraj domov. Če ji dam pred odhodom v sok kontracepcijsko tabletko, potem me ponoči ne boli glava!"