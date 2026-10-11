Novo veliko priznanje za slovenski nogomet

Benjamin Šeško je bil zadnji slovenski nogometaš, ki ga je sloviti angleški časnik The Guardian uvrstil na seznam največjih nogometnih talentov. Do letos. Med 60-imi mladeniči, ki jim napovedujejo svetlo prihodnost, sta kar dva Slovenca - Tian Nai Koren in Miha Matjašec. Za kariere vseh treh skrbi nogometni agent Elvis Bašanović. O svetli prihodnosti slovenskega nogometa se je z njim pogovarjal Jan Lukač.