Nogomet
Novo veliko priznanje za slovenski nogomet
Benjamin Šeško je bil zadnji slovenski nogometaš, ki ga je sloviti angleški časnik The Guardian uvrstil na seznam največjih nogometnih talentov. Do letos. Med 60-imi mladeniči, ki jim napovedujejo svetlo prihodnost, sta kar dva Slovenca - Tian Nai Koren in Miha Matjašec. Za kariere vseh treh skrbi nogometni agent Elvis Bašanović. O svetli prihodnosti slovenskega nogometa se je z njim pogovarjal Jan Lukač.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.