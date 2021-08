Novo življenje brez Lukakuja, Lautaro mora postati vodja

Lautaro Martinez bo po odhodu klubskega kolega Romeluja Lukakuja prevzel vajeti v svoje roke. Argentinec in Belgijec sta ustvarila eno boljših napadalnih dvojic na svetu. Milanskemu Interju sta priigrala tudi naslov v italijanski ligi, po tem ko je v zadnjih letih prevlado držal Juventus. Naslov so potrdili že štiri kroge pred koncem sezone ter tako prekinili prevlado Bianconerov, ki so bili državni prvaki vse od leta 2012. S slovesom Belgijca je Lautaro sam postal glavna točka napada. Tako na igrišču kot tudi v slačilnici bo vlogo prvega tenorista prevzel Martinez, ki je letos osvojil še južnoameriško prvenstvo.