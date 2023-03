Novogoričani z zmago v Sežani povsem odprli boj za obstanek

Nogometaši Gorice so v Sežani vknjižili četrto zmago v sezoni, po Celju drugo zapovrstjo v gosteh. Taboru, neposrednemu tekmecu v boju za obstanek, so zadali prvi poraz v spomladanskem delu prvenstva in mu tudi prepustili zadnje mesto na prvenstveni razpredelnici. Tekma ni navdušila, priložnosti ni bilo veliko, eno redkih so Novogoričani izkoristili na začetku drugega polčasa. Pomembnost tekme je ekipi prisilila k previdni igri, nobena ni hotela z glavo skozi zid. Pri obeh je bil poudarek na disciplini, na začetku pa so vendarle imeli nekoliko več žoge domači, ki so v osmi minuti pripravili tudi prvo priložnost. Luka Šušnjara je prodrl po levi strani, poslal žogo v sredino, kjer je posredoval goriški vratar Matevž Dajčar, toda žogo odbil le na rob kazenskega prostora, kjer je prišla do Adrijana Zeljkovića, njegov nevaren strel pa je blokiral Zvonimir Petrović. Do nove priložnosti je bilo treba počakati do 33. minute, ko je Šušnjara s prostega strela poslal močno žogo pred vrata, a ta je bila nekoliko premočna za soigralce, ki je niso uspeli spraviti v mrežo.