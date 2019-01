Novoletni darili za Real: Navas naj bi ostal, prihaja Eriksen?

Televizija La Sextaje v četrtek udarila z informacijo, da je Keylor Navas decembra podaljšal pogodbo z madridskim Realom za dodatno sezono. To pomeni, da bi eden temeljnih kamnov madridskih uspehov v španskem prvenstvu in Ligi prvakov v zadnjih letih v klubu ostal vse do leta 2021, njegova letna plača pa bi poskočila na pet milijonov evrov.

A dnevnik AStrdi, da je podaljšanje pogodbe zaprlo zgolj vrata zimskemu odhodu, poleti pa je možno še vse, saj 32-letnik po prihodu Thibauta Courtoisain slovesu trenerja Julena Lopeteguijane brani več niti v prvenstvu in niti v Ligi prvakov. Santiago Solarinaj bi mu minute, če seveda ne pride do poškodbe Belgijca, ki je bil najboljši vratar SP v Rusiji, namenil zgolj v španskem kraljevem pokalu. Če se situacija ne bo spremenila, si bo Navas poleti iskal novega delodajalca, dodaja AS, najbolj naj bi si želel preizkusiti v otoški Premier League. Njegovo podaljšanje pogodbe, če je do tega res prišlo, seveda tudi pomeni, da bi lahko Real zanj zahteval višjo odškodnino.