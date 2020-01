Novoletno darilo navijačem Bayerna: Kahn se vrača

Povratek Oliverja Kahnase je napovedoval že nekaj časa, v sredo pa so ga z objavami na uradni spletni strani in svojih kanalih na družbenih omrežjih pri Bayernu le še potrdili. 50-letni Kahn je dres Münchenčanov nosil med letoma 1994 in 2008, poleg osmih državnih in enega evropskega naslova v Ligi prvakov pa je dolgoletni ter tudi kontroverzni nemški reprezentant osvojil še naslov klubskega svetovnega prvaka, medtem ko je bil z "elfom" evropski prvak leta 1996 (sedel je na klopi, branil je Andreas Köpke) in tretji na domačem SP 2006, ko je imel pred njim prednost Jens Lehmann.