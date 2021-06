Novost na tekmah 1. SNL: VAR z začetkom nove sezone

Nagrade za igranje mladih igralcev

Na seji so člani IO NZS poleg odločitve o uporabi VAR-a in sestave ligaških tekmovanj sprejeli odločitev o finančni stimulaciji klubom za vključevanje mladih igralcev, potrdili koledar ženskih in futsal tekmovanj, ter se seznanili s poročilom o licenciranju klubov 2021/22. Klubi v 1. SNL in 2. SNL bodo tudi v sezoni 2021/22 nagrajeni za vključevanje igralcev do 21 let. Med klube 1. SNL se razdeli finančna spodbuda v višini največ 250.000 evrov. Vsak klub, ki doseže 8.100 minut za igralce, rojene po 1. januarju 2000 s pravico nastopa za slovensko reprezentanco, prejme 20.000 evrov, preostala sredstva v višini 50.000 evrov pa se razdelijo po kriteriju preseženih minut. Med klube 2. SNL se razdeli 220.000 evrov, za igralce, ki izpolnjujejo prej omenjene pogoje in odigrajo najmanj 9.450 minut, pa klub prejme spodbudo v višini 12.000 evrov. Preostalih 28.000 evrov se razdeli po kriteriju preseženih minut.

Po razpisu o sofinanciranju izgradnje nogometne infrastrukture 2021 bo NZS tudi v letu 2021 namenila sredstva za razvoj nogometne infrastrukture, za nove nogometne infrastrukturne projekte pa bo v letu 2021 na voljo 500.000 evrov, kar je že v začetku maja že potrdil izvršni odbor. NZS je že osemnajstič izvedla postopek licenciranja nogometnih klubov, tako na ravni tekmovanj pod okriljem Evropske nogometne zveze kot tekmovanj v slovenskih nogometnih ligah.

V prvi SNL bodo igrali: Mura, Maribor, Olimpija Ljubljana, Domžale, Bravo, Tabor Sežana, Aluminij, Celje, Koper, Radomlje. V 2. SNL pa Gorica, Krka, Nafta 1903, Dob, Brežice 1919, Bilje, Triglav Kranj, Rudar Velenje, Jadran Dekani, Krško, Fužinar, Primorje, Drava, Beltinci, Ilirija 1911 in Rogaška po zavrnjeni pritožbi NK Bistrice.

Še naprej pet zamenjav

Zaradi posledic pandemije covida-19 je Mednarodni odbor za nogometna pravila Ifab sprejel predlog Mednarodne nogometne zveze (Fifa) in uvedel začasno spremembo, ki se nanaša na dovoljeno število zamenjav v tekmovanjih, sprva v letu 2021, kasneje pa je Ifab spremembo podaljšal tudi na tekmovanja, ki se končajo v letu 2022. IO NZS je sprejel odločitev, da se v 1. SNL, 2. SNL in pokalu Slovenije podaljša možnost petih zamenjav v posamezni ekipi, ki jih mora ekipa opraviti v maksimalno treh prekinitvah igre.

Obenem je IO NZS v skrbi za zdravje nogometašev odločil, da je lahko namesto sedmih nogometašev tudi v sezoni 2021/22 v zapisnik tekme vnesenih devet rezervnih nogometašev. IO NZS je sprejel še koledar v ženskih in futsal tekmovanjih za prihajajočo sezono. Dekleta bodo 1. krog državnega prvenstva v članski konkurenci odigrala 15. avgusta, medtem ko se bo nova sezona v futsalu pričela 3. septembra 2021.