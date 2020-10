Novozelandci odpovedali gostovanje na Wembleyju

Prizor s tekme med Anglijo in Češko na Wembleyju, kjer pa zaradi veljavnih ukrepov gledalcev že lep čas ni na spregled.

Anglija naj bi 12. novembra gostila Novo Zelandijo, a se je Novozelandska nogometna zveza (NZF) odločila, da ne bodo potovali v Anglijo, ker bi tekma lahko "potencialno ogrozila" kariere njihovih igralcev.

"Za številne člane ekipe bi veljala karantena ali omejitve glede vrnitve domov," so sporočili pri NZF. "To bi pa močno zmotilo njihovo domačo sezono,"so dodali. Nova Zelandija od prijateljskega poraza proti Litvi novembra lani ni igrala mednarodne tekme.

'Nimamo zagotovil, da bi lahko sestavili moštvo'

"Spreminjajoča se narava omejitev potovanja in razpoložljivost komercialnih letov v obdobju covida-19 pomeni, da nimamo zagotovil, da bi lahko sestavili moštvo, ki bi lahko igralo na Wembleyju," še dodaja NZF.

Anglija in Nova Zelandija sta se zadnjič pomerili 8. junija 1991, ko je v Wellingtonu zasedba "treh levov" na prijateljski tekmi domači kolektiv odpravila z 2:0.