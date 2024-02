'Nujno bo treba potegniti ločnico med navijaštvom in huliganstvom'

"Na Nogometni zvezi Slovenije smo ogorčeni in pretreseni zaradi dogodkov na tekmi 21. kroga Prve lige Telemach med Muro in Mariborom. Do 57. minute smo gledali navijaški praznik, potem pa je bila tekma zaradi navijaških izgredov prekinjena, ob uporabi nevarnih eksplozivnih sredstev gostujoče navijaške skupine pa je prišlo do poškodb šestih članov domačega moštva," so sporočilo za javnost začeli pri NZS.

Kot so dodali, si želijo in upajo, da poškodovani zaradi nepremišljenega, sramotnega dogodka ne bodo nosili dolgoročnih posledic. "Vsem želimo čim hitrejše okrevanje," so pristavili.

"Obenem nam je žal, da se je tekma spremenila v dogodek, ki meče slabo luč na slovenski klubski nogomet in odvrača iskrene nogometne navdušence in družine od ogleda tekem v živo. Incident najstrožje obsojamo in verjamemo, da bodo storilca poleg disciplinske odgovornosti pod okriljem NZS doletele tudi najostrejše sankcije pristojnih organov," so poudarili.

Kot še pravijo na NZS, bo treba nujno potegniti jasno ločnico med navijaštvom in huliganstvom. "In čas je, da se problema lotimo skupaj z vsemi deležniki. Današnji dogodek je dodaten signal, da je na tem področju potrebna sistemska in celovita ureditev," so še zapisali pri NZS in zaključili, bo usoda tekme znana v najkrajšem možnem času, po odločitvi vodje tekmovanj NZS.