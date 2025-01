Nujno potrebne spremembe se nadaljujejo v Domžalah

"Vedno sem si prizadeval biti timski igralec. Rad pomagam drugim in prispevam k uspehu ekipe. Kot vratar želim predvsem prinašati stabilnost in samozavest, saj je to ključno za vsako moštvo," je za spletno stran Domžal dejal Štubljar.

Dodal je, da je najpomembnejši cilj zagotoviti obstanek in se dvigniti iz cone izpada. Njegovi dolgoročni cilji pa segajo visoko: "Moja želja je igrati v eni izmed petih najboljših lig na svetu. To je moj cilj, za katerega se bom trudil na vsakem treningu in na vsaki tekmi."

Po skoraj šestih letih sodelovanja pa se poslavlja Hodžić. Kot so zapisali v klubu, so sporazumno prekinili pogodbo z igralcem, ki je v rumenem dresu zbral 118 nastopov v Prvi ligi Telemach in dosegel šest golov. V pokalu Pivovarne Union je nastopil osemkrat, v evropskih tekmovanjih pa dvakrat. Že pred tem je klub prekinil pogodbo tudi s Francozom Morrejem Makadjijem.

Domžale, ki so v jesenskem delu sezone zbrale le 10 točk na 18 tekmah in so predzadnje, so pred Štubljarjem v tem prestopnem roku pripeljale še napadalca Nikolo Burića iz Kopra.