Nukić med zmaji še nadaljnje tri sezone

Mustafa Nukić je leto pred iztekom stare pogodbe podpisal novo, triletno, kar pomeni, da ostaja zmaj vse do 30. 6. 2025. Za Olimpijo je, kot poroča uradna spletna stran kluba, podaljšanje pogodbe nogometaša, ki ima zeleno srce, in je pravi Ljubljančan, poleg tega pa na igrišču kaže odlične predstave, izjemna novica. "Ob obojestranski želji po podaljšanju sodelovanja se ni bilo težko dogovoriti in sedaj je tudi uradno, da bo Mustafa še naprej navduševal navijače Olimpije. Nukić, ki je svoje življenjske sanje o igranju za Olimpijo izpolnil pred začetkom lanske sezone, je doslej za zeleno-bele odigral 37 tekem in zbral 13 zadetkov ter 6 asistenc," med drugim piše na uradni spletni strani Olimpije.