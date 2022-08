Nukić prekinil urok enajstmetrovk za peto zaporedno zmago zmajev

Z obračunom Olimpije in Gorice je padel zastor pod peti krog prve lige. Zmaji po zmagi z 2:0, za katero je v drugem polčasu poskrbel Mustafa Nukić, ostajajo edini stoodstotni in so tako sami na vrhu lestvice. Za vrtnice je bil to četrti zaporedni poraz, na zadnjem mestu so točkovno izenačene z Mariborom in Bravom.

icon-expand Mustafa Nukić je zapravil zadnji dve enajstmetrovki (proti Taboru in Sepsiju, op. a.), tokrat pa je rutinirano premagal Uroša Likarja. FOTO: Luka Kotnik V prvem polčasu v Stožicah nismo videli veliko priložnosti. Tako eni kot drugi bi iz nekaterih situacij lahko iztržili več, a strelci niso bili dovolj natančni. V 12. minuti se je zrela situacija ponudila Luki Vekiću, ki je nekoliko z leve strani šel sam proti vratom Matevža Vidovška, a se je zapletel in ni prišel do strela. Za zmaje je prvi resneje poskusil Agustin Doffo v 18. minuti. Po podaji iz kota in odbiti žogi je močno sprožil z roba kazenskega prostora, vendar je njegov strel končal nad vrati Uroša Likarja. Goriški vratar je prvič posredoval v 23. minuti, ko je njegove dlani z nizkim strelom ogrel Ahmedin Ziljkić. Po pol ure se je mreža Goričanov zatresla, Likarja je s strelom z desne ugnal Mustafa Nukić, a je veselje približno tisoč ljubljanskih navijačev hitro umiril stranski sodnik, ki je dvignil zastavico za prepovedani položaj. Do konca polčasa je Likarja dvakrat preizkusil še Svit Sešlar, a je 22-letni vratar obakrat uspešno odreagiral. Vrtnice so svojo zadnjo priložnost v prvem delu dočakale v 39. minuti, ko je po ukradeni žogi Žana Lebana do strela prišel Vekić, a je meril naravnost v dobro postavljenega Vidovška. icon-link Statistika tekme Olimpija - Gorica FOTO: Sofascore.com Nukić 'na hitro' razblinil dvome o zmagovalcu Olimpija terenske premoči v prvem delu ni uspela kronati, že na začetku nadaljevanja pa je bilo drugače. Tekla je 50. minuta, ko je Matija Širok posredoval ob Ziljkiću. Sodnik Mihael Antič je naprej pokazal, da bo to podaja iz kota, a so mu iz VAR sobe signalizirali, naj si posnetek akcije še enkrat ogleda. Izkazalo se je, da je goriški kapetan igral z roko. Odgovornost nase je prevzel Mustafa Nukić in rutinirano posrkbel za 1:0. Nukić je v tej sezoni zapravil že dve enajstmetrovki. Potem ko je bil tragični junak v kvalifikacijah za Konferenčno ligo proti Sepsiju, je trener Albert Riera zatrdil, da mu bo še naprej zaupal, kar se mu je proti Gorici obrestovalo. Isti igralec je v 59. minuti poskrbel za povišanje prednosti. Alessandro Ahmetaj je zapravil žogo na svoji polovici, Nukić si jo je odlično namestil na svojo levico in nato z nizkim, a še kako natančnim strelom premagal še drugič nemočnega Likarja. Goričani so v nadaljevanju poskušali in predvsem v zadnjih minutah imeli nekaj zares zrelih priložnosti. V 83. minuti je rezervist Alen Krajnc preizkusil Vidovška, ki še na peti zaporedni prvenstveni tekmi ni prejel zadetka. Zagotovo bi bilo drugače, če Etien Velikonja v 88. minuti z neposredne bližine ne bi zapravil nemogočega, ko je po podaji z desne strani meril preko vrat. Kot zadnji je Vidovška ogrel še Jan Andrejašič, a ostalo je pri 2:0 in peti zaporedni zmagi Olimpije ter četrtemu zaporednemu porazu Gorice.