Nukić: Želel bi, da minimiziramo naše napake, ki jih je na žalost veliko

"Na koncu je izpadlo tako (kot da so bile proti Slovanu ključne izkušnje op. a.), ampak treba je biti bolj konkreten. Včasih je bolje ne biti videti dobro, pa zmagati, kot obratno. Želel bi si, da smo v Evropi veliko bolj pragmatični, da minimiziramo naše napake, ki jih je na žalost veliko in se v Evropi kaznujejo. Želel bi si še bolj zrelo Olimpijo, kajti samo na tak način bomo lahko v Evropi zmagovali oziroma dobivali točke," nam je po tekmi priznal eden najbolj izkušenih nogometašev v Olimpijinih vrstah Mustafa Nukić .

Res je, da je Slovan iz Bratislave, ki je trikrat že igral v skupinskem delu Lige Evropa in enkrat v skupinskem delu Konferenčne lige, veliko bolj izkušen tekmec od Olimpije, a to še ne pomeni, da Ljubljančani niso bili konkurenčni moštvu iz slovaške prestolnice. Znova so jih vsaj točke stale napake, ki si jih Olimpija zadnje čase privošči veliko.

Kar dve enajstmetrovki je proti Slovanu zakrivil vratar zmajev Matevž Vidovšek , a je ob tem treba poudariti, da je pri obeh popravljal napake branilcev Olimpije. Najprej je v prvem polčasu reševal napako Marka Mijailovića , ki je slabo ocenil let žoge in bil nato prepočasen pri lovu na Aleksandra Čavrića . V 53. minuti drugega polčasa pa ga je celotna obramba pustila na cedilu, ko je Marcel Ratnik slabo sprejel žogo in se nato ni razumel z Mijailovićem, Vladimir Weiss pa je posledično sam stekel proti njemu. Čeprav je prvi poskus Slovakov Vidovšek ustavil, pa Ahmet Muhamedbegović nato dvakrat zapored ni dobro zbil žoge in jo je namesto tega podaril Juraju Kucki , ki jo je po nesreči spravil do Tigrana Barseghyana , ki je bil pred vrati Olimpije popolnoma neoviran. Vidovšek se mu je v veliki želji po obrambi vrgel pod noge, a znova za trenutek zamudil in Slovanu podaril še drugo najstrožjo kazen na tekmi.

Nukić je proti Slovanu vstopil šele v 72. minuti in bil podobno kot proti Lillu nemudoma eden najnevarnejših nogometašev Olimpije na zelenici. Kljub temu pa napadalec vprašanje o večji minutaži prepušča portugalskemu trenerju: "Vsak igralec si želi igrati, tudi sam si želim na vsaki tekmi igrati, a na koncu o tem odloča trener. Kot sem že velikokrat rekel, minuto ali pa 90, jaz bom vedno dal vse od sebe za Olimpijo, tako da mislim, da to vprašanje ni zame. Vedno dam vse od sebe, ne glede na to, koliko igram."

"Vidovšek je bil danes zopet fantastičen. Kot pravim, o tem (napakah op. a.) se veliko pogovarjamo. Predvsem je treba zmanjšati število napak, ker kot smo videli že v preteklosti v Evropi in tudi danes, nasprotnik to kaznuje, ker ima toliko izkušenj in kvalitete," je prepričan 32-letni napadalec, ki za Olimpijo igra že dve leti in ima tako enega najdaljših stažev pri zeleno-belih.

"Mislim, da smo se zelo dobro pripravili na njih, zelo dobro smo jih analizirali in njihove evropske tekme, videli smo njihove pomanjkljivosti. Malo drugačen sistem smo igrali proti njim, mogoče tega tudi niso pričakovali, ampak to so evropske tekme, mogoče so bili na začetku malo prestrašeni, ampak tudi oni so nas na koncu stisnili, imeli svoje priložnosti in na koncu se za njih ni izšlo," je razložil Bajrić, ki je s svojo predstavo navdušil navijače Slovana, hkrati pa zagrenil življenje navijačem Olimpije.

28-letni branilec je po tekmi še dejal, da je Slovan precej bolj izkušena ekipa od Olimpije in da so evropske izkušnje še kako pomembne. Teh ima Slovan že kar nekaj, Olimpija pa jih je šele začela nabirati: "Tako jaz kot celotna ekipa Slovana, že štiri leta nastopamo v Evropi. Tudi starejše igralce imamo in mogoče malo lažje prenesemo pritisk kakor Olimpija, ki ima še dosti mlade igralce, ampak s časom tudi to (izkušnje op. a.) pride."