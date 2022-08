Nukiću se je odvalil kamen od srca, Goričani jezni na VAR

Peta zaporedna zmaga Olimpije in četrti zaporedni poraz Gorice. Za nadaljevanje sanjskega uvoda zmajev v domače prvenstvo je z dvema goloma v ponedeljek poskrbel Mustafa Nukić. Priznal je, da se mu je ob strelu z bele točke za 1:0 odvalil ogromen kamen od srca, in pohvalil trenerja Alberta Riero. Povsem drugače so bili razpoloženi v taboru Gorice, ki ji VAR še drugič v tednu dni ni bil naklonjen. "Enajstmetrovka je odločila tekmo," je povedal Miran Srebrnič.

icon-expand Zmaji so sanjsko krenili v novo sezono prve lige. Po petih tekmah imajo 15 točk. FOTO: Luka Kotnik

Prvi polčas zadnje tekme petega kroga ni postregel z zadetki. Že na uvodu v drugega pa je zmagovalca z dvema goloma odločil Mustafa Nukić. Prvega je dosegel z najstrožje kazni, drugega po natančnem zaključku, pri katerem je bil Uroš Likar brez moči. "Po derbiju je naslednja tekma vedno najtežja. 60 ali 70 minut smo odigrali zelo dobro. Na koncu smo nerazumljivo popustili, na tem moramo delati. Imamo en teden, da se pripravimo na Koper," je peto zaporedno prvenstveno zmago zaokrožil prvi junak srečanja Nukić. Po mnenju gostujočega trenerja Mirana Srebrniča se je tekma prelomila na začetku drugega polčasa, ko je po posredovanju video sodniškega pomočnika (VAR-a) Olimpija prišla do enajstmetrovke. Matija Širok naj bi igral z roko v svojem kazenskem prostoru, kar je Etien Velikonja po tekmi označil kot smešno odločitev.

icon-expand Albert Riera je po tekmi večkrat pohvalil Mustafo Nukića. Povedal je, da ob takem pristopu na treningih zadetki enostavno ne morejo zaostati. FOTO: Luka Kotnik

Tudi domači trener Albert Riera je po tekmi dobil vprašanje o upravičenosti sodniške odločitve v 50. minuti, ki je botrovala prvemu zadetku. Odvrnil je, da bo vselej podpiral VAR, saj je to najboljša možnost za zmanjšanje sodniških napak, ki so del nogometa. Z (ne)upravičenostjo enajstmetrovke si glave zagotovo ni belil Nukić, ki je v tej sezoni že zapravil dva strela z bele točke, tretjega pa je izvedel nadvse rutinirano. "Ne spomnim se, kdaj sem nazadnje zgrešil, preden sem zapravil ti dve enajstmetrovki (proti Taboru in Sepsiju, op. a.). Moram se zahvaliti publiki in soigralcem, ki so mi dali res enormno podporo. Hvala bogu, da sem zadel. Ko čutiš tako zaupanje ljudi okoli sebe, si jih ne želiš razočarati. Ni mi bilo vseeno," je priznal ljubljenec ljubljanskega občinstva.

Petih zaporednih zmag ni pričakoval nihče Zmaji so z zmago nadaljevali sanjski uvod v domačo sezono. Po petih tekmah imajo prav toliko zmag. In to brez prejetega zadetka. "Tega zagotovo ni pričakoval nihče, verjetno niti trener ne. Ob vsem, kar se je dogajalo, smo fantje stopili skupaj. Ogromno zaslug za to pa ima tudi trener," je 31-letnik pohvalil Alberta Riero. Španski strokovnjak je znova dokazal, da spada med najboljše trenerje prve lige. Kljub sanjskemu začetku svoje poti v Stožicah evforije ne želi ustvarjati. "Tekma po tekmi, to je edina pot. Po zmagi v Mariboru sem bil malo zaskrbljen za tekmo proti Gorici. Po derbijih običajno koncentracija pade, a uspelo nam je priti do treh točk. Še vedno imamo veliko stvari, v katerih se lahko izboljšamo. Nisem bil zadovoljen z zadnjimi desetimi minutami, kar sem fantom povedal v garderobi."

icon-link Statistika tekme Olimpija – Gorica FOTO: Sofascore.com

Srebrnič priznal superiornost Olimpije, a ... Nukić in Riera sta bila pred novinarji pričakovano prešerno razpoložena, bolj turobno vzdušje pa je vladalo v taboru gostov. Tako Srebrnič kot Velikonja sta v en glas poudarila, da po njunem mnenju ni šlo za enajstmetrovko. Verjetno je bilo nezadovoljstvo Goričanov še toliko večje, ker je VAR v korist nasprotnika odločilno posredoval že na prejšnji tekmi proti Kopru, ko je štirikratnim prvakom razveljavil enajstmetrovko v sodniškem dodatku, s katero bi lahko prišli do izenačenja. "Ne moremo biti zadovoljni, ker smo prišli po točke. Kar se VAR-a tiče, to je smešno. Naša situacija proti Kopru je bila dosti bolj čista, ampak nimamo kaj," je povedal Velikonja, ki je imel v 88. minuti na nogi zlato priložnost za znižanje, a je meril previsoko.

icon-expand Miran Srebrnič pravi, da bodo kljub štirim zaporednim porazom vztrajali na isti poti. FOTO: ND Gorica