Pri Tottenhamu odpustili trenerja, prihaja Antonio Conte?

"V klubu vemo, da so Nuno Espirito Santo in njegov trenerski štab želeli Tottenham popeljati v pravo smer, a do tega ni prišlo in smo morali sprejeti to odločitev. Nuno je pravi gentleman. Vedno bo dobrodošel v našem klubu, njemu in njegovemu trenerskemu štabu pa bi se radi zahvalili za vse in jim zaželeli vse najboljše v prihodnosti," je v zvezi s tem dejal izvršni direktor londonskega moštva Fabio Paratici.