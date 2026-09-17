Nutricionist razkril Ronaldovo skrivnost: nima je 90% vrhunskih športnikov

Cristiano Ronaldo tudi pri 41 letih ne kaže znakov upočasnjevanja. O njegovi fizični pripravljenosti, treningih in prehrani se govori že skoraj vso kariero, športni nutricionist Johnny Ondina pa trdi, da za njegovo dolgoživostjo ne stojita ne čudežno živilo ne posebna dieta. Ondina je za španski časnik AS spregovoril o prehranskih navadah portugalskega zvezdnika in njegov jedilnik opisal kot "precej dolgočasen". Ronaldo se namreč večinoma prehranjuje s preprostimi in naravnimi živili, ki so dostopna praktično vsakomur.

Po besedah nutricionista ga od večine ljudi in celo številnih vrhunskih športnikov loči nekaj povsem drugega. " Skrivnost prehrane Cristiana Ronalda je sestavina, ki je nima 90 odstotkov običajnih ljudi ali vrhunskih športnikov, in to je doslednost ," je pojasnil Ondina.

Prav sposobnost, da se leta in leta drži enakih pravil, naj bi bila eden ključnih razlogov, da Ronaldo tudi v petem desetletju življenja ostaja v vrhunski telesni pripravljenosti. Nutricionist opozarja, da številni ljudje iščejo bližnjice in sledijo trendom s družbenih omrežij, namesto da bi gradili dolgoročne zdrave navade.

"Težava je v tem, da osemnajstletniki kupujejo himalajsko sol ali na družbenih omrežjih preberejo, da bodo po 15 dneh postenja začeli zabijati gole v zgornji kot. Seveda to ne deluje tako," je dejal.