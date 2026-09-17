Nutricionist razkril Ronaldovo skrivnost: nima je 90% vrhunskih športnikov

Cristiano Ronaldo tudi pri 41 letih ne kaže znakov upočasnjevanja. O njegovi fizični pripravljenosti, treningih in prehrani se govori že skoraj vso kariero, športni nutricionist Johnny Ondina pa trdi, da za njegovo dolgoživostjo ne stojita ne čudežno živilo ne posebna dieta. Ondina je za španski časnik AS spregovoril o prehranskih navadah portugalskega zvezdnika in njegov jedilnik opisal kot "precej dolgočasen". Ronaldo se namreč večinoma prehranjuje s preprostimi in naravnimi živili, ki so dostopna praktično vsakomur.
Po besedah nutricionista ga od večine ljudi in celo številnih vrhunskih športnikov loči nekaj povsem drugega. "Skrivnost prehrane Cristiana Ronalda je sestavina, ki je nima 90 odstotkov običajnih ljudi ali vrhunskih športnikov, in to je doslednost," je pojasnil Ondina.
Prav sposobnost, da se leta in leta drži enakih pravil, naj bi bila eden ključnih razlogov, da Ronaldo tudi v petem desetletju življenja ostaja v vrhunski telesni pripravljenosti. Nutricionist opozarja, da številni ljudje iščejo bližnjice in sledijo trendom s družbenih omrežij, namesto da bi gradili dolgoročne zdrave navade.
"Težava je v tem, da osemnajstletniki kupujejo himalajsko sol ali na družbenih omrežjih preberejo, da bodo po 15 dneh postenja začeli zabijati gole v zgornji kot. Seveda to ne deluje tako," je dejal.
Njegov recept za uspeh je precej bolj preprost. Svetuje izogibanje ekstremnim dietam in domnevno čudežnim metodam ter iskanje uravnoteženega načina prehranjevanja, ki ga je mogoče vzdrževati dolga leta. "Poskusiti bi morali sprejeti idejo, da se 95 odstotkov časa prehranjujemo zdravo, preostalih pet odstotkov pa si lahko privoščimo nekaj drugačnega," je zaključil.
Po Ondinovem mnenju Ronaldova neverjetna dolgoživost torej ni posledica skrivnega recepta ali posebnega živila, temveč predvsem neomajne doslednosti, ki jo portugalski nogometni zvezdnik ohranja iz leta v leto.
Doslednost v prehrani pomeni vzdrževanje stabilnih in zdravih prehranjevalnih navad skozi daljše časovno obdobje, namesto nenehnega menjavanja diet ali iskanja trenutnih trendov. Vključuje disciplino pri izbiri kakovostnih virov hranil, kot so beljakovine, kompleksni ogljikovi hidrati in zdrave maščobe, ter izogibanje impulzivnemu uživanju predelane hrane. Dolgoročna doslednost telesu zagotavlja stabilen dotok energije in hranil, kar je ključno za regeneracijo tkiv in ohranjanje optimalne presnove, kar je še posebej pomembno pri vrhunskih športnikih, ki morajo svoje telo ohranjati v vrhunski formi skozi celotno kariero.
Ekstremne diete, ki pogosto izključujejo cele skupine živil ali temeljijo na zelo nizkem vnosu kalorij, so pogosto nevzdržne, saj vodijo do psihološkega stresa in fizične izčrpanosti. Ko se posameznik po takšni dieti vrne k običajnemu prehranjevanju, pogosto pride do hitrega pridobivanja telesne teže, kar imenujemo 'jo-jo efekt'. Poleg tega lahko stroge omejitve vodijo do pomanjkanja nujno potrebnih mikrohranil, kot so vitamini in minerali, kar dolgoročno slabi imunski sistem in zmanjšuje športno zmogljivost. Zdravstveni strokovnjaki zato poudarjajo pomen uravnoteženega pristopa, ki temelji na zmernosti in raznolikosti, saj le takšen način prehranjevanja omogoča trajno ohranjanje zdravja in telesne teže.
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