NZS bo protokole za tekmovanja usklajevala naslednji teden

Prav tako še ni določen natančni datum nadaljevanja sezone v Prvi ligi Telekom Slovenije, po besedah Radenka Mijatovića bo to najverjetneje prvi teden junija, kot je bilo napovedano že do zdaj. Pri treningih in tekmovanjih je za zajezitev novega koronavirusa treba upoštevati še navodila in priporočila zdravstvenih oblasti in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za posamezne športe.

"S svetovalno zdravstveno skupino in NIJZ smo že uskladili pripravljena navodila za vadbo, tako v skupinah kot tudi običajno nogometno vadbo v stiku. Tako da lahko treningi nemoteno tečejo. V naslednjem tednu pa moramo pripraviti še vse potrebno za izvedbo tekem. Nov odlok vlade pomeni za nas bolj kakovostno vadbo, in klubi se bodo zdaj lažje pripravili na nadaljevanje sezone," je za STA dejal Mijatović.

'Možno je zelo osiromašeno življenje igralcev'

Pred tremi dnevi je omenil, da bi zahteva po karanteni in redna testiranja onemogočila dokončanje sezone. "Ta čas je še prehitro, da bi dajal kakšne napovedi, kaj bo treba narediti za to, da bomo tekme lahko pripravili. Mogoča je denimo karantena kot izolacija igralcev, da se izogibajo stikov z ljudmi, kar pomeni gibanje od doma na treninge in tekme ter nazaj. Torej zelo osiromašeno življenje. Prav tako moramo doreči, kako in kdaj bi potekala testiranja."

Ker vse potrebne omejitve in zahteve za izvedbo tekem pred praznimi tribunami še niso znane, ni jasno niti, kolikšni bodo dodatni finančni stroški za dokončanje tekmovanj za Nogometno zvezo Slovenije (NZS) in klube.