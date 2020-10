Mijatović bo še naprej poveljeval slovenski nogometni 'hiši'

Radenko Mijatović je za novi mandat prejel široko podporo članic NZS: za novo štiriletno obdobje so ga predlagale MNZ Celje, MNZ Lendava, MNZ Ljubljana, MNZ Maribor, MNZ Murska Sobota, MNZ Ptuj in Zveza nogometnih sodnikov Slovenije. Stari-novi predsednik je dobil nov štiriletni mandat, saj je dobil kar 27 glasov delegatov, kolikor jih je tudi glasovalo. Delegatov je bilo sicer 29.

Mijatović je prvi mandat nastopil 15. decembra 2016, ko je nasledil Aleksandra Čeferina, zdaj predsednika Evropske nogometne zveze. Njegov protikandidat je bil takrat Matjaž Nemec, Mijatović pa je slavil s 23 glasovi od 30.

Za štiri podpredsedniška mesta je bilo pet kandidatov. Kandidirali so Dejan Germič (predlagan s strani MNZ Maribor), Danilo Kacijan(MNZ Murska Sobota), Stanko Glažar (MNZ Ptuj), Gvido Mravljak (MNZ Ljubljana) in Tamara Šnofl, ki jo je v skladu s statutom NZS predlagalo dvaindvajset klubov. Izvoljena je bila četverica Germič, Kacijan, Glažar in Mravljak.

Volilna skupščina je letos zaradi epidemije covida-19 potekala v obliki videokonference.