Nogomet

NZS gostila Uefin regionalni forum o varnosti na tekmah

Ljubljana, 28. 11. 2025 10.47 | Posodobljeno pred eno minuto

M.J.
Nogometna zveza Slovenije je pred dnevi gostila UEFA regionalni forum, namenjen izmenjavi dobrih praks ter krepitvi standardov varnosti na nogometnih tekmah. Dogodka so se udeležili predstavniki UEFA ter vodje varnosti nacionalnih nogometnih zvez iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Grčije, Hrvaške, Severne Makedonije, Srbije, Turčije in Slovenije, poleg njih pa tudi predstavniki policije ter ministrstev za notranje zadeve in šport sodelujočih držav.

Radenko Mijatović in Martin Koželj
Radenko Mijatović in Martin Koželj FOTO: POP TV

Vsaka izmed 55 članic UEFA pri izvajanju varnostnih protokolov sledi lastnim nacionalnim praksam in zakonodaji, zato UEFA posebno pozornost namenja izmenjavi informacij, usposabljanju in usklajevanju pristopov. Regionalni forumi, delavnice in strokovna srečanja predstavljajo pomemben del skupnih prizadevanj za zagotavljanje varnih nogometnih prireditev. Slovenijo so na tokratnem forumu zastopali dr. Martin Koželj, generalni sekretar NZS, Marko Brelih, vodja varnosti NZS, Matjaž Adam z Generalne policijske uprave, Boštjan Skrbinšek Javornik s Policijske uprave Ljubljana, Janez Kejžar s Policijske uprave Celje ter Jure Godina iz podjetja Valina varovanje.

Udeležence je v uvodu nagovoril Stephen Furnham, vodja oddelka za varnost in varovanje pri UEFA, forum pa je vodil moderator Frank Wijnveld. Razprave so potekale v duhu izmenjave dobrih praks in izkušenj, osrednje teme pa so bile policijsko delo na nogometnih tekmah, uporaba pirotehnike, obravnava varnostnih incidentov, ocenjevanje tveganja, operativno obveščanje in upravljanje tveganj.

Takšna strokovna srečanja pomembno prispevajo k usklajevanju pristopov in ustvarjanju varnega okolja za vse udeležence nogometnih tekem, od igralcev in sodnikov do navijačev in organizatorjev.

nogomet uefa varnost
