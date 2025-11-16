Svetli način
Nogomet

NZS in policija: Nismo želeli nepotrebnih konfliktov ali eskalacije

Ljubljana, 16. 11. 2025 16.06 | Posodobljeno pred 2 urama

N.M. , T.H.
89

Po sobotnem nogometnem večeru, ko je v Stožicah gostovala reprezentanca Kosova, je ostalo odprtih veliko vprašanj. Če odmislimo samo nogometno igro, o kateri bi se prav tako dalo na široko razpravljati, so bile oči občinstva uprte predvsem na tribune, kjer so prevladovali kosovski navijači. Toda zakaj je prišlo do tega? Ali je Nogometna zveza Slovenije storila dovolj, da bi preprečila nezadovoljstvo med slovenskimi navijači? Kljub celotnemu dogajanju in velikemu varnostnemu tveganju ostaja dejstvo, da večjih izgredov ali kršitev ni bilo zaznati.

Na Nogometno zvezo Slovenije so se v nedeljo obrnili številni v iskanju odgovorov, zakaj se dan po tekmi še bolj na veliko razpravlja o sobotnem večeru v Stožicah. Poudarili so, da se zavedajo odziva javnosti in navijačev ter so podrobno pojasnili svoj pogled na dogajanje. Zapis v celoti prilagamo.

O NAVIJAŠKI SLIKI NA TEKMI SLOVENIJE IN KOSOVA V STOŽICAH

Nogometna zveza Slovenije se zaveda odzivov javnosti in navijačev po kvalifikacijski tekmi Slovenija – Kosovo v Stožicah, kjer je bilo na tribunah vidno veliko kosovskih navijačev in njihova zelo glasna podpora. Kot organizator tekme želimo jasno pojasniti sprejete varnostne ukrepe, razloge za omejitve navijaških obeležij ter okoliščine, ki so pripeljale do tako množične prisotnosti kosovskih navijačev, ob tem pa poudariti, da je bila na prvem mestu ves čas varnost vseh obiskovalcev.

Varnostna ocena in pravila za obeležja

Tekma med Slovenijo in Kosovom je bila s strani Uefe in policije ocenjena kot tekma z visokim varnostnim tveganjem, zaradi česar je NZS v sodelovanju z vsemi pristojnimi organi pripravila strožje varnostne protokole, kot je običajno. V okviru teh protokolov je bilo odločeno, da se na sektorje domačih gledalcev (A, B, C) ne dovoli vnosa navijaških obeležij Kosova ter drugih držav, ki bi lahko povečala napetosti na tribunah, medtem ko so bila navijaška obeležja gostov dovoljena v posebej določenem gostujočem sektorju.

Ta omejitev je bila uveljavljena izključno z namenom zmanjšanja možnosti provokacij in fizičnih stikov med najbolj strastnimi navijaškimi skupinami, ne pa kot kakršno koli izkazovanje neenake obravnave ali neupoštevanja katere koli skupnosti. Enaka merila so veljala za vse – slovenske in kosovske navijače – pri čemer so varnostne službe na vhodih preverjale in po potrebi odstranjevale predmete, za katere je bilo ocenjeno, da bi lahko bili provokativni, žaljivi ali bi povečali tveganje za incident.

Ukrepi na vhodih za obe navijaški skupini

Zavedamo se, da se je v javni razpravi največ pozornosti usmerilo v prepoved vnosa zastav Kosova na domače sektorje, zato posebej poudarjamo, da so bili na vhodih v okviru varnostne službe odvzeti tudi transparenti in drugi predmeti na slovenski strani, kadar je šlo za žaljivo ali provokativno vsebino do kosovskih navijačev. Ko so gledalci že vstopali na stadion, je zaradi sprotnega spremljanja dogajanja in spremembe ocene varnostnega tveganja NZS, policija in varnostne službe so skupno presodile, da bi strogo izvajanje prepovedi vnosa zastav Kosova na domače sektorje v razmerah visokega čustvenega naboja lahko povzročilo nepotrebne konflikte in eskalacijo. Zato je bila sprejeta odločitev, da se ta ukrep izvaja manj striktno, pri čemer so se varnostne službe osredotočile predvsem na dosleden zaseg žaljivih, provokativnih in političnih sporočil ter vseh predmetov, ki bi lahko pomenili neposredno provokacijo ali varnostno tveganje. Tak pristop je v skladu z evropskimi varnostnimi standardi in s smernicami Uefe, ki predvidevajo sprotno prilagajanje ukrepov, enotno uporabo pravil za vse navijače ter osrednji cilj preprečevanja eskalacije in zagotavljanja varnega okolja na stadionu.

Na podlagi stalnega spremljanja dogajanja na tribunah in informacij varnostnih služb lahko povemo, da je tekma potekala brez večjih varnostnih incidentov, izgredov ali poškodb, kar je v razmerah tako velikega športnega vložka in izrazite čustvene napetosti med navijači zelo pomembno. Obžalujemo vsak primer nelagodja, ki ga je zaradi odvzema predmetov ali omejitve obeležij morda doživel kateri koli navijač, a verjamemo, da so ti ukrepi prispevali k temu, da se je tekma varno izpeljala.

Zakaj toliko kosovskih navijačev?

Kosovo je s to zmago v Ljubljani doseglo svoj največji reprezentančni uspeh doslej, uvrstitev v dodatne kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Dejstvo, da so za ta uspeh potrebovali eno točko, je ustvarilo izredna pričakovanja in povzročilo izjemno navijaško mobilizacijo, tako med navijači iz Kosova kot znotraj obsežne kosovske diaspore po Evropi, kar so pred tekmo opisovali tudi mediji, ki so pred Stožicami poročali o prihodih navijačev iz Avstrije, Nemčije, Italije in drugih držav.

Velik del vstopnic, ki so bile v redni prodaji namenjene domačim podpornikom in drugim domačim ciljnim skupinam (tudi klubom), je bil kupljen prek običajnih kanalov, pri čemer NZS po veljavni evropski zakonodaji in praksah ne sme in ne more selekcionirati kupcev glede na državljanstvo ali narodnost. Ob upoštevanju tega dejstva in izjemnega športnega vložka za Kosovo je bilo pričakovati nadpovprečno zanimanje njihovih navijačev, pri čemer zgolj število kosovskih navijačev na stadionu ni predstavljalo varnostnega problema, dokler so spoštovali pravila in navodila organizatorja. Na drugi strani domači navijači niso občutili nujnosti nakupa vstopnic in so pospešeno pričeli iskati možnosti obiska tekme šele dobrih deset dni pred tekmo.

Odgovornost NZS in pogled naprej

NZS sprejema odgovornost, da je bilo na stadionu veliko obeležij gostujoče reprezentance tudi na domačih sektorjih, vendar še enkrat poudarjamo, da zanje obstajajo legitimni razlogi, povezani z varnostjo gledalcev na stadionu. V dialogu z Uefo, policijo in drugimi partnerji bomo na podlagi te izkušnje pregledali vse postopke, vključno z načinom prodaje vstopnic in dodatnimi komunikacijskimi ukrepi, da bi pri prihodnjih tekmah podobnega profila še bolj približali pričakovanja javnosti in dejansko izvedbo.

Naš cilj ostaja, da slovenski stadioni tudi v prihodnje ostanejo trdno domače prizorišče slovenske reprezentance, kjer se navijači Slovenije se počutijo ponosne in varne, hkrati pa spoštujemo pravico vseh gostujočih navijačev, da v okviru pravil strastno podpirajo svojo reprezentanco. Verjamemo, da lahko iz te izkušnje skupaj z vsemi deležniki izpeljemo pomembne izboljšave, ki bodo okrepile ugled tekmovanj v izvedbi NZS in nogometne reprezentance Slovenije. Obenem pa si želimo še večje podpore medijev v trenutkih, ko si lahko slovenski navijači zagotovijo vstopnice za tekme državne reprezentance.

POLICISTI TUDI V CENTRU LJUBLJANE, A IZGREDOV NI BILO

Po zmagi na stadionu ob severni ljubljanski obvoznici se je slavje navijačev reprezentance Kosova, ki so ga spremljali glasno hupanje, skandiranje in mahanje z zastavami, prelilo na ljubljanske ulice, vendar po navedbah policije večjih incidentov ni bilo. Pojasnili so, da so med varovanjem včerajšnje nogometne tekme v Stožicah policisti skrbeli za varnost in javni red tako na območju prireditve kot v okolici Ljubljane, zato je bila policijska prisotnost okrepljena tudi v centru mesta.

Še po polnoči je Ljubljano preletaval policijski helikopter, na Miklošičevi so bili tudi pripadniki posebne policijske enote ter vodniki službenih psov. 

"Doslej so policisti obravnavali dve kršitvi javnega reda in miru, zaradi česar vodijo prekrškovni postopek zoper pet oseb. Zaznanih je bilo tudi deset kršitev cestnoprometnih predpisov ter kršitev izobešanja tuje zastave, za katere prav tako potekajo ustrezni prekrškovni postopki," so našteli za 24ur.com ter dodali, da v povezavi s prireditvijo ni bil nihče pridržan.

So pa na parkirišču v bližini stadiona obravnavali tudi kaznivo dejanje tatvine in poškodovanje tuje stvari.

KOMENTARJI (89)

297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sale25
16. 11. 2025 17.28
+2
V Slovenija subvenconira "albance" in "rome", slovencem pa pobere 1/2 plače pa 500 eur vrtca naračuna.
ODGOVORI
3 1
Rožle Patriot
16. 11. 2025 17.28
+1
Deportacija vsega Bureka iz Slovenije ... !!!
ODGOVORI
2 1
Kriss-slo
16. 11. 2025 17.27
+0
se enkrat smo dokazali da smo navadni hribovski slovencki..na hrvaskem si kaj takega ne bi dovolil..seveda se je vedelo da bodo vstopnice kosovarji kupovali ze prej..namesto da bi dali kasneje v prodajo ali pa prikazali da kart online ni vec bi bila zadeva bustveno drugacna..vse se da ce se hoce..ampak mi imamo vcepljeno to levicarsko razmisljanje da bo ja vse v okviru clovwkovih pravic ..zato pa imamo kot imamo
ODGOVORI
1 1
medwd
16. 11. 2025 17.27
+2
Me zanima, kako bi se obnašali v Zagrebu npr. Pri nas je pa Janezek pohleven doma.
ODGOVORI
2 0
deltex
16. 11. 2025 17.27
+1
Ta tekma v bistvu kaže sliko stanja v državi. Ni problem tistih deset ilegalcev iz Siriji ali kod že, problem so zakoniti priseljenci iz Kosova, ki se nočejo naučiti slovenščine in naših navad. Včeraj so pokazali kakšni so. ko so žvižgali med himno. Tu imamo problem, ne pa pri namišljenih ikegalcih s katerimi strašijo desničarji.
ODGOVORI
2 1
deny-p
16. 11. 2025 17.27
+1
Tudi z romi ne želijo nepotrebnih konfliktov ali eskalacije pa smo tam, kjer smo....
ODGOVORI
1 0
borjac
16. 11. 2025 17.26
+1
NZS in organizatorji tekme so osramotili Slovenijo , PRODALI SO SLOVENSKO DUŠO ZA PAR TISOČ VSTOPNIC , če imajo tile kot je predsednik NZS Mijatovič pa še kdo sploh Slovensko dušo , mislim da nimajo , na desetine načinov bi lahko preprečili naval Kosovcev na Stožice , pa so nam še pred tekmo LAGALI KAKO KOSOVSKI NAVIJAČI V CIVILNEM SEKTORJU NE BODO SMELI IMETI KOSOVSKIH ZASTAV , po govoricah navijačev so pobirali zastave Slovencem Kosovci pa so kar mimo šli , ni kaj mi Slovenci ubogamo zakon , Kosovci pa ne , pa so bile zastave po celem stadionu , lakomniki organizatorski ali pa ljudje , ki so se prodali Kosovarjem, žvižgali so Slovenski himni , Slovenski državi , zaničevali in zmerjali Slovenske igralce .... ljudje ki delajo v Sloveniji in jim dajemo kruh , so izžvižgali Slovenijo , ki daje njim denar , NZS naj razpusti ta organ , "predsednik" Mijatovič mora takoj končati z svojim lenuharjenjem , in ODITI kamor hoče , lahko tudi v Prištino , ljudje ki delaje=lenuharijo na NZS ne zaslužijo da tam bilo kaj počenjajo , vsaj dokler je to "SLOVENSKA" nogometna zveza , pozabili so na ime , prodane duše. Najbolj zaničevalna pa je ugotovitev da so Kosovci pokupili VSE vstopnice po internetu , tako da za DOMAČE NAVIJAČE , ki so hoteli kupovati zadnjih 10 dni pred tekmo ni ostalo nič , SRAMOTA , ali niso znali zablokirati prodaje na 10.000 vstopnicah , in jih kasneje prodajati DOMAČIM SLOVENSKIM navijačem.
ODGOVORI
3 2
medwd
16. 11. 2025 17.26
+0
Lep pozdrav iz KRANJA. Čedalje več, čedalje več. Kmalu bo novi župan.
ODGOVORI
2 2
Lenart Čaubi
16. 11. 2025 17.26
+0
Musarjeva pravi oprostite jim saj ne vedo kaj delajo.
ODGOVORI
1 1
Pajki
16. 11. 2025 17.25
+2
Zakaj ne odprete takle portal kar direkt na hrvaskem, srbiji ali na kosovem? Bi manj jezili slovence z objavljanjem balkanskih clankov v sloveniji
ODGOVORI
3 1
pravica1
16. 11. 2025 17.25
-1
A se nzs in policija delajo norce? Cisto brez ponosa al kaj?
ODGOVORI
1 2
Slovenska pomlad
16. 11. 2025 17.25
+1
Leta 2006 je Janševa vlada omogočila Kosovarjem "združitev družin" in s tem omogočila nekontrolirano priseljevanje.
ODGOVORI
3 2
Sale25
16. 11. 2025 17.23
-8
Kazensko preganjati funkcionarje NZSja, ki so organizirali zbor Kosovarjev na stadionu, kateri so se norčevali iz državne himne.
ODGOVORI
2 10
Huki
16. 11. 2025 17.22
-6
To kar mi aedaj doživljamo so doživljali tudi Srbi in smo se jim smejali. Droni po Beogradu in provokacije. Oni ne j.b.jo nobenega, ne spoštujejo.
ODGOVORI
6 12
Uporabnik1854475
16. 11. 2025 17.21
-9
Tko,zdej pa hitro na burek pa sljadoljed na kugle, pa bakljav pa kokakolja za posladek...nedeljska slovenska večerja
ODGOVORI
1 10
nemski_ovcar
16. 11. 2025 17.20
-3
Izvižgali so Prešerna, kje je Levica, Asta z vrečko, Maljevac??? Tiho so.
ODGOVORI
8 11
fljfo
16. 11. 2025 17.25
+2
Oni imajo drugo himno...
ODGOVORI
2 0
patetik
16. 11. 2025 17.19
-1
A to prav slišim, da so se na prešercu drli UCK? To je nesprejemljivo in nevarno...
ODGOVORI
9 10
Pacek
16. 11. 2025 17.20
+5
Temu se rece svoboda govora janezek.
ODGOVORI
10 5
Pacek
16. 11. 2025 17.19
+9
Nam slovencem spet drugi krivi za sramoten poraz. Nismo ki nikoli krivi mi smo vedno zrtve.
ODGOVORI
12 3
nemski_ovcar
16. 11. 2025 17.22
+0
Ne gre se za poraz...koga sploh briga neumen fuzbal.
ODGOVORI
2 2
Magenta07
16. 11. 2025 17.26
Tebi pa slovenščina ravno ne gre. Problem ni v porazu, ampak v nizkotnem odnosu, ki ga imajo do nas.
ODGOVORI
0 0
berger 2
16. 11. 2025 17.18
+8
Kosovarji , KI SI SLUŽIJO KRUH V SLO IN SOSEDNJIH DRŽAVAH SO IZŽVIŽGALI SLO zastavo in himno . Pokazali so, da se ne želijo prilagoditi državi, v kateri želijo živeti in kjer znajo koristiti vse socialne ugodnosti. To je tudi rezultat tega, da jim SLO uradni organi ( šole pošiljajo dopise v albanščini. Oni vidijo, da mi sami ( državni organi )ne cenimo lastnega jezika in se mi njim prilagajamo. Zato so vedno bolj arogantni.
ODGOVORI
14 6
Pacek
16. 11. 2025 17.21
+10
Svoboda govora. Spostuj slovenski zakon al pa zgini vn iz drzave.
ODGOVORI
10 0
vrzwta1
16. 11. 2025 17.27
Niso prišli sluzit kruha, ampak so prisli prevzet ozemlje.
ODGOVORI
0 0
jazpatipažidanamarela
16. 11. 2025 17.28
Bo treba takrat, ko bo kosovska ali albanska himna oponašati petelinje kikirikanje, ko se imajo za neke orle.
ODGOVORI
0 0
St. Gallen
16. 11. 2025 17.18
Rece se tungatjeta in na koncu mirupavsim
ODGOVORI
0 0
