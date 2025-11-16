NZS in policija: Nismo želeli nepotrebnih konfliktov ali eskalacije

Po sobotnem nogometnem večeru, ko je v Stožicah gostovala reprezentanca Kosova, je ostalo odprtih veliko vprašanj. Če odmislimo samo nogometno igro, o kateri bi se prav tako dalo na široko razpravljati, so bile oči občinstva uprte predvsem na tribune, kjer so prevladovali kosovski navijači. Toda zakaj je prišlo do tega? Ali je Nogometna zveza Slovenije storila dovolj, da bi preprečila nezadovoljstvo med slovenskimi navijači? Kljub celotnemu dogajanju in velikemu varnostnemu tveganju ostaja dejstvo, da večjih izgredov ali kršitev ni bilo zaznati.

Na Nogometno zvezo Slovenije so se v nedeljo obrnili številni v iskanju odgovorov, zakaj se dan po tekmi še bolj na veliko razpravlja o sobotnem večeru v Stožicah. Poudarili so, da se zavedajo odziva javnosti in navijačev ter so podrobno pojasnili svoj pogled na dogajanje. Zapis v celoti prilagamo.

O NAVIJAŠKI SLIKI NA TEKMI SLOVENIJE IN KOSOVA V STOŽICAH

Nogometna zveza Slovenije se zaveda odzivov javnosti in navijačev po kvalifikacijski tekmi Slovenija – Kosovo v Stožicah, kjer je bilo na tribunah vidno veliko kosovskih navijačev in njihova zelo glasna podpora. Kot organizator tekme želimo jasno pojasniti sprejete varnostne ukrepe, razloge za omejitve navijaških obeležij ter okoliščine, ki so pripeljale do tako množične prisotnosti kosovskih navijačev, ob tem pa poudariti, da je bila na prvem mestu ves čas varnost vseh obiskovalcev.

Varnostna ocena in pravila za obeležja

Tekma med Slovenijo in Kosovom je bila s strani Uefe in policije ocenjena kot tekma z visokim varnostnim tveganjem, zaradi česar je NZS v sodelovanju z vsemi pristojnimi organi pripravila strožje varnostne protokole, kot je običajno. V okviru teh protokolov je bilo odločeno, da se na sektorje domačih gledalcev (A, B, C) ne dovoli vnosa navijaških obeležij Kosova ter drugih držav, ki bi lahko povečala napetosti na tribunah, medtem ko so bila navijaška obeležja gostov dovoljena v posebej določenem gostujočem sektorju. Ta omejitev je bila uveljavljena izključno z namenom zmanjšanja možnosti provokacij in fizičnih stikov med najbolj strastnimi navijaškimi skupinami, ne pa kot kakršno koli izkazovanje neenake obravnave ali neupoštevanja katere koli skupnosti. Enaka merila so veljala za vse – slovenske in kosovske navijače – pri čemer so varnostne službe na vhodih preverjale in po potrebi odstranjevale predmete, za katere je bilo ocenjeno, da bi lahko bili provokativni, žaljivi ali bi povečali tveganje za incident.

Ukrepi na vhodih za obe navijaški skupini

Zavedamo se, da se je v javni razpravi največ pozornosti usmerilo v prepoved vnosa zastav Kosova na domače sektorje, zato posebej poudarjamo, da so bili na vhodih v okviru varnostne službe odvzeti tudi transparenti in drugi predmeti na slovenski strani, kadar je šlo za žaljivo ali provokativno vsebino do kosovskih navijačev. Ko so gledalci že vstopali na stadion, je zaradi sprotnega spremljanja dogajanja in spremembe ocene varnostnega tveganja NZS, policija in varnostne službe so skupno presodile, da bi strogo izvajanje prepovedi vnosa zastav Kosova na domače sektorje v razmerah visokega čustvenega naboja lahko povzročilo nepotrebne konflikte in eskalacijo. Zato je bila sprejeta odločitev, da se ta ukrep izvaja manj striktno, pri čemer so se varnostne službe osredotočile predvsem na dosleden zaseg žaljivih, provokativnih in političnih sporočil ter vseh predmetov, ki bi lahko pomenili neposredno provokacijo ali varnostno tveganje. Tak pristop je v skladu z evropskimi varnostnimi standardi in s smernicami Uefe, ki predvidevajo sprotno prilagajanje ukrepov, enotno uporabo pravil za vse navijače ter osrednji cilj preprečevanja eskalacije in zagotavljanja varnega okolja na stadionu. Na podlagi stalnega spremljanja dogajanja na tribunah in informacij varnostnih služb lahko povemo, da je tekma potekala brez večjih varnostnih incidentov, izgredov ali poškodb, kar je v razmerah tako velikega športnega vložka in izrazite čustvene napetosti med navijači zelo pomembno. Obžalujemo vsak primer nelagodja, ki ga je zaradi odvzema predmetov ali omejitve obeležij morda doživel kateri koli navijač, a verjamemo, da so ti ukrepi prispevali k temu, da se je tekma varno izpeljala.

Zakaj toliko kosovskih navijačev?

Kosovo je s to zmago v Ljubljani doseglo svoj največji reprezentančni uspeh doslej, uvrstitev v dodatne kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Dejstvo, da so za ta uspeh potrebovali eno točko, je ustvarilo izredna pričakovanja in povzročilo izjemno navijaško mobilizacijo, tako med navijači iz Kosova kot znotraj obsežne kosovske diaspore po Evropi, kar so pred tekmo opisovali tudi mediji, ki so pred Stožicami poročali o prihodih navijačev iz Avstrije, Nemčije, Italije in drugih držav. Velik del vstopnic, ki so bile v redni prodaji namenjene domačim podpornikom in drugim domačim ciljnim skupinam (tudi klubom), je bil kupljen prek običajnih kanalov, pri čemer NZS po veljavni evropski zakonodaji in praksah ne sme in ne more selekcionirati kupcev glede na državljanstvo ali narodnost. Ob upoštevanju tega dejstva in izjemnega športnega vložka za Kosovo je bilo pričakovati nadpovprečno zanimanje njihovih navijačev, pri čemer zgolj število kosovskih navijačev na stadionu ni predstavljalo varnostnega problema, dokler so spoštovali pravila in navodila organizatorja. Na drugi strani domači navijači niso občutili nujnosti nakupa vstopnic in so pospešeno pričeli iskati možnosti obiska tekme šele dobrih deset dni pred tekmo.

Odgovornost NZS in pogled naprej

NZS sprejema odgovornost, da je bilo na stadionu veliko obeležij gostujoče reprezentance tudi na domačih sektorjih, vendar še enkrat poudarjamo, da zanje obstajajo legitimni razlogi, povezani z varnostjo gledalcev na stadionu. V dialogu z Uefo, policijo in drugimi partnerji bomo na podlagi te izkušnje pregledali vse postopke, vključno z načinom prodaje vstopnic in dodatnimi komunikacijskimi ukrepi, da bi pri prihodnjih tekmah podobnega profila še bolj približali pričakovanja javnosti in dejansko izvedbo. Naš cilj ostaja, da slovenski stadioni tudi v prihodnje ostanejo trdno domače prizorišče slovenske reprezentance, kjer se navijači Slovenije se počutijo ponosne in varne, hkrati pa spoštujemo pravico vseh gostujočih navijačev, da v okviru pravil strastno podpirajo svojo reprezentanco. Verjamemo, da lahko iz te izkušnje skupaj z vsemi deležniki izpeljemo pomembne izboljšave, ki bodo okrepile ugled tekmovanj v izvedbi NZS in nogometne reprezentance Slovenije. Obenem pa si želimo še večje podpore medijev v trenutkih, ko si lahko slovenski navijači zagotovijo vstopnice za tekme državne reprezentance.

POLICISTI TUDI V CENTRU LJUBLJANE, A IZGREDOV NI BILO

Po zmagi na stadionu ob severni ljubljanski obvoznici se je slavje navijačev reprezentance Kosova, ki so ga spremljali glasno hupanje, skandiranje in mahanje z zastavami, prelilo na ljubljanske ulice, vendar po navedbah policije večjih incidentov ni bilo. Pojasnili so, da so med varovanjem včerajšnje nogometne tekme v Stožicah policisti skrbeli za varnost in javni red tako na območju prireditve kot v okolici Ljubljane, zato je bila policijska prisotnost okrepljena tudi v centru mesta. Še po polnoči je Ljubljano preletaval policijski helikopter, na Miklošičevi so bili tudi pripadniki posebne policijske enote ter vodniki službenih psov.

