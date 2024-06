NZS je odločila: Nafta bo v prihodnji sezoni prvoligaš

Kot so pojasnili na NZS, so na podlagi doseženih športnih rezultatov v sezoni 2023/24, rezultatov uradnih licenčnih postopkov ter določil sklepov o popolnjevanju lig potrdili način napredovanja in izpadanja v prihodnji sezoni.

V 1. SNL je odbor za nujne zadeve NZS odpovedal dodatne kvalifikacije za popolnitev lige. Zaradi nepodelitve licence Rogaški (ki zaradi tega ne more nastopati v 1., 2. ali 3. SNL) bo v 1. SNL v sezoni 2024/25 igralo osem preostalih prvoligašev iz prejšnje sezone (Aluminij in Rogaška sta izpadla), napredovala sta dosedanja drugoligaša Primorje in Nafta.