NZS lani z rekordnimi prihodki in financiranjem nogometnih programov

Prihodki NZS so bili v primerjavi z letom 2020, ko je redno delovanje prizadela pandemija novega koronavirusa, višji za 59 odstotkov. Od tega so bili prihodki od televizijskih pravic lani višji za 42 odstotkov in so znašali skoraj pet milijonov evrov, višji pa so bili tudi prejemki od krovnih zvez Uefe in Fife, ki so znašali 5,6 milijona evrov, tudi na račun dodatnih sredstev za odpravo posledic pandemije novega koronavirusa.

Med odhodki je pomemben delež predstavljalo financiranje nogometnih deležnikov za izvajanje programov, ki je znašalo 4,5 milijona evrov, kar je največ doslej. Od tega je bilo 3,5 milijona evrov namenjenih programom klubov. Leto 2021 je zaznamovalo tako vrnitev na izvajanje programov v polnem obsegu, ob tem pa tudi izvedba EP do 21 let, ki je bil največji nogometni dogodek v Sloveniji doslej.

"Znesek vlaganj v programe je visok. Nekaj več denarja za klube smo pridobili z novo pogodbo z medijskim partnerjem, prav tako smo določena namenska sredstva Uefe in Fife in sredstva iz osnovnega proračuna NZS namenili za blaženje posledic koronske krize," je delovanje zveze ocenil predsednik NZS Radenko Mijatović.

Skupni odhodki na račun ponovne izvedbe celotnih programov po zaradi pandemije okrnjenem letu 2020 so se povečali za 56 odstotkov na 19,3 milijona evrov. Klubska tekmovanja so med odhodki predstavljala 5,15 milijona evrov, stroški vseh reprezentanc pod okriljem NZS pa 5,87 milijona. Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2021 je znašal 288 tisoč evrov.