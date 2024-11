Pri NZS in Olimpiji obsodili neprimerno sporočilo Iličiću

OGLAS

Nedeljski obračun med Olimpijo in Mariborom je kljub rezultatu 0:0 in ne ravno atraktivni igri postregel z burnim dogajanjem na ter ob igrišču. V taboru zmajev je s tekmo predčasno zaključil Jordi Govea, pri Mariborčanih pa je drugi rumeni karton v izdihljajih rednega dela prejel Josip Iličić.

Josip Iličić je bil na derbiju izključen v 90. minuti. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Slovenski reprezentant je bil tekom spektakla deležen konstantnih žvižgov s tribun, poleg tega pa so ga nekateri gledalci provocirali z raznoraznimi neprimernimi besedami. A vse to so zadeve, ki so jih nogometaši takšnega kova na takšnih derbijih že vajeni. Poteza, ki buri duhove, je sporočilo organiziranih navijačev ljubljanske Olimpije, namenjeno slovenskemu reprezentantu. Gre za zadevo, ki ne sodi nikamor, kaj šele na nogometne tribune. Po tekmi so namreč Green Dragonsi izobesili morbiden transparent z besedami "Jojo, naredi nam uslugo", zraven pa je bila narisana vrv, ki je namigovala na samomor.

Transparent Green Dragonsov FOTO: 24ur.com icon-expand

Ni skrivnost, da je imel Iličić leta 2020 kljub izvrstnim nogometnim predstavam – na povratni tekmi osmine finala Lige prvakov je za Atalanto proti Valencii dosegel kar štiri zadetke – težke psihološke težave, ki so ga oddaljile od zelenic. Prav zato ima sporočilo še toliko globlji pomen. NZS in Olimpija ostro obsojata neljubi dogodek Nogometna zveza Slovenije ostro obsoja dejanje posameznikov znotraj navijaške skupine Green Dragons, ki so na tekmi izobesili transparent z neprimerno vsebino, usmerjeno proti slovenskemu reprezentantu Josipu Iličiću. "Takšna sprevržena dejanja nimajo mesta v nogometu in so v nasprotju z vrednotami športa, ki temeljijo na spoštovanju, fair playu in pozitivnem navijanju," dodajajo pri NZS.

Olimpija - Maribor FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Nogometna zveza poziva vse deležnike v nogometni skupnosti, vključno z navijaškimi skupinami, klubi in organizatorji tekem, da sodelujejo pri preprečevanju in sankcioniranju tovrstnih neprimernih dejanj. "Nobeno športno rivalstvo ne opravičuje takšnih potez posameznikov znotraj posamezne navijaške skupine in zdaj je odgovornost na celotni nogometni skupnosti, da vsem s podobnim razmišljanjem o navijaški subkulturi sporočimo, da takšna dejanja niso sprejemljiva in ne bodo tolerirana," so zapisali.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Nogometni klub Olimpija Ljubljana ostro obsoja in se distancira od neljubega dogodka z nedeljske tekme proti NK Maribor, usmerjenega proti gostujočemu nogometašu. Duševno zdravje ne sme biti predmet posmeha ali provokacij," pa je stališče v taboru vodilne ekipe državnega prvenstva. Incident komentiral tudi Kek Zadevo, o kateri poročajo tudi mediji izven slovenskih meja in meče slabo luč na slovenski nogomet, je komentiral tudi slovenski selektor Matjaž Kek.