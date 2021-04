NZS opravila polfinalni žreb pokalnega tekmovanja

Andres Vombergar je bil junak Olimpijine zmage v četrtfinalu, sedaj njega in soigralce čaka polfinale z Domžalami.

Četrtfinalni obračuni so dali polfinaliste letošnje izvedbe Pokala Pivovarna Union, danes je bil v prostorih NNC Brdo opravljen žreb polfinalnih parov. Celjani, ki so bili v četrtfinalu z zadetkoma ob koncu tekme boljši od Radomelj, se bodo za deseti nastop v pokalnem finalu pomerili s Koprom. Primorci so v sredo z goloma Nardina Mulahusejnovića premagali ptujsko Dravo.

V drugem polfinalnem obračunu bomo priča sosedskemu spopadu. Domžalčani, ki so v četrtfinalu premagali Maribor, se bodo udarili z vodilno ekipo državnega prvenstva, ljubljansko Olimpijo. Zmaji so se v polfinale prebili po 120 minutah igre v Lendavi, dvoboj z Nafto je v podaljšku odločil Andres Vombergar, so zapisali na spletni strani Nogometne zveze Slovenije (NZS).

Polfinalni tekmi sta načrtovani 12. maja, veliki finale pa bo v torek, 25. maja, odigran na koprski Bonifiki. Koprčani se lahko pohvalijo s tremi naslovi, Domžalčani in Ljubljančani so v finalu slavili dvakrat, Celjani pa imajo v vitrinah eno pokalno lovoriko.

Izžreban je bil tudi gostitelj finalnega srečanja Ženskega pokala NZS. V vlogi domačink bo zaigrala Olimpija. Ljubljančanke bodo 25. maja prvič zaigrale v finalu, Pomurke napadajo deseti pokalni naslov.