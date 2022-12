NZS podaljšala sodelovanje z direktorjem in selektorji mlajših selekcij

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je na 30. seji odločal tudi o podaljšanju pogodb selektorjem in selektoricam ter direktorju reprezentanc, ki bi jim prejšnja pogodba potekla s koncem leta 2022. Miran Pavlin, ki je uspešno postavil usmeritve za vključevanje nekdanjih reprezentantov v delo z mladimi reprezentancami, bo še naprej opravljal vlogo direktorja nogometnih reprezentanc, izvršni odbor NZS je namreč sprejel sklep, po katerem bo Pavlin svoje delo opravljal najmanj do 31. 12. 2024. Delo nadaljujeta tudi selektor reprezentance do 21 let, Milenko Ačimović in selektor reprezentance do 15 let, Muamer Vugdalić. Oba sta, kot poroča uradna spletna stran NZS, pogodbi podaljšala do 30. novembra 2024.