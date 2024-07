NZS predstavil novosti za obdobje 2024–2030

Pred začetkom nove prvoligaške sezone so pri Nogometni zvezi Slovenije predstavili novosti v tekmovalnem sistemu, pravilnikih in delegiranju. Med drugim bo po novem mogoče zamenjati gostiteljstvo tekem. Poudarili so pomen razvoja nogometa in predstavili strategijo razvoja med letoma 2024 in 2030.

OGLAS

Ena večjih sprememb je uvedba pravilnika o infrastrukturi, ki med drugim predvideva obvezno razsvetljavo na stadionu. Med prvoligaši tega pogoja ne izpolnjuje Primorje, zato do nadaljnjega svojih tekem ta klub ne bo mogel igrati doma.

1600 navijačev je v Ajdovščini spremljalo severnoprimorski derbi Primorja in Gorice v minuli sezoni. FOTO: ND Primorje icon-expand

"Razsvetljave se ne more odložiti. Nekatere manjše stvari se da podaljšati, razsvetljave pa ne. To je osnovni faktor in tega se ne da spremeniti," je o tej temi na današnji novinarski konferenci na sedežu NZS na Brdu pri Kranju dejal vodja področja klubskega nogometa v NZS Marko Čepelnik.

Primorje je nazadnje igral v najvišjem slovenskem nogometnem tekmovanju v sezoni 2010/11, potem pa je šel klub v stečaj. FOTO: Jani Dolinšek icon-expand

"Tu so žal težave v Ajdovščini. Klub smo obiskali četrtič v zadnjem letu, seznanjeni so s tem. Finančno so že zaprli konstrukcijo in upamo, da bo projekt končan do konca leta. Ostalo pa so manjše spremembe, disciplinski pravilniki, sprememba kartonov, nekoliko bolj striktni bomo pri določenih stvareh, kot so urejenost igrišča," je o glavnih novostih še dejal Čepelnik.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

NZS bo v tem času v infrastrukturo predvidoma vložila devet milijonov evrov. Že realizirani projekti so tudi novo igrišče v Radomljah, sofinanciranje vadbenega igrišča v Domžalah, prenova stadiona v Celju, talno ogrevanje v Murski Soboti, prenova travne ruše stadiona Ljudski vrt v Mariboru ... Načrtujejo pa med drugim še talno ogrevanje v Lendavi, športni park v Grosupljem, dve novi igrišči v Štepanjskem naselju, nove garderobne prostore v Kidričevem, reflektorje v Ajdovščini ...

Spremenili so tudi število rumenih kartonov, po katerem bo moral igralec počivati, zdaj uvajajo sistem 4-4-3-3.

Tin Martić je v prejšni sezoni prejel največ kartonov v Prvi Ligi Telemach. Zdaj že nekdanji igralec Aluminija je prejel deset rumenih in en rdeč karton. FOTO: NK Aluminij icon-expand

"Trenutno je glavna tema strategija 2024–30, želeli bi dvigniti klubski nogomet na višjo raven. Želimo klubom povedati, da so pomembni, da imamo zaradi njih dobre reprezentante," je izpostavil Čepelnik.

Miran Pavlin FOTO: 24UR icon-expand