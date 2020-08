Zaradi koronavirusa prestavljen začetek prvoligaške sezone

Vse tekme pod okriljem NZS bodo do nadaljnjega potekale brez prisotnosti gledalcev. Sprejeli so tudi sklepe za tekmovanje v prvi ligi, ki po vzoru tujine predvidevajo minimalno število na covid-19 negativnih nogometašev posamezne ekipe, da se tekma kljub posameznim okužbam lahko odigra.

Novico o treh primerih okužbe pri Olimpiji je danes prvi sporočil ljubljanski klub, pozneje jo je potrdila tudi NZS, ki je napovedala današnji sestanek odbora o usodi predvidenega začetka prvenstva. "Zaradi stika s pozitivnimi na koronavirus morajo po strokovnih smernicah vsi igralci in strokovni štab v karanteno, so nam sporočili iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje," so sporočili iz Olimpije.

To je tretja ekipa prve lige, kjer so pred začetkom prvenstva zabeležili okužbo z novim koronavirusom. Prvega so začetek meseca potrdili v Domžalah, konec preteklega tedna pa je primer okužbe potrdil tudi Aluminij. Uvodne tekme Domžal in Aluminija je zato NZS že prestavila, zdaj je odpadel tudi predviden začetek DP v sredo, 12. avgusta, ko bi se morala pomeriti prvak Celje in pokalni zmagovalec Mura.

Odbor za nujne zadeve NZS je danes sprejel tudi odločitev, da se vse tekme pod okriljem NZS od srede odigrajo brez prisotnosti gledalcev. Na ta način želi NZS pokazati, da se zaveda resnosti položaja ter na prvo mesto postavlja varnost in zdravje nogometašev in ostalih udeležencev.

NZS je ob tem pozvala klube in igralce k odgovornemu ravnanju ter strogemu upoštevanju sklepov in predpisov ter odločb pristojnih državnih organov. "Z izzivi, ki smo jim priča v teh negotovih časih, se bomo lahko uspešno soočali le z doslednim spoštovanjem varnosti in zdravja, profesionalnim ravnanjem ter konstruktivnim sodelovanjem. Le tako bomo lahko dosegli, da se varno in v celoti izvedejo aktivnosti, ki so temelj naše dejavnosti," so zapisali pri NZS.

V okrožnici, ki so jo poslali klubom, so v NZS še enkrat opozorili na sklepe s konca julija, ko so klubom poslali navodila za organizacijo tekem pod prilagojenimi pogoji zaradi koronavirusa, ki podrobneje določajo protokole in priporočila za igralce, uradne osebe in druge udeležence v zvezi z varovanjem zdravja na tekmah v organizaciji NZS.

V zvezi so dodali še, da prestavitev začetka sezone prve lige Telekom Slovenije ne vpliva na začetek ostalih tekmovanj pod okriljem NZS, ki se pričnejo v skladu s sprejetim koledarjem tekmovanj in z upoštevanjem novih covid-19 sklepov za tekmovanja. V drugoligaški konkurenci je tako prva tekma nove sezone med Krko in Rudarjem je tako predvidena za danes, preostali dvoboji prvega kroga pa za sredo.