Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

NZS razkrila kazen za Juga po udarcu nogometaša Kopra

Ljubljana, 30. 10. 2026 15.33 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA Š.Z.
Ažbe Jug je na drugi tekmi spomladanskega dela ubranil še drugo enajstmetrovko.

Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je po 13. krogu Prve lige Telemach obravnaval tudi tri izključitve. Najslabše jo je odnesel vratar Maribora Ažbe Jug, ki bo zaradi udarca nasprotnika počival tri tekme.

Ažbe Jug
Ažbe Jug
FOTO: Profimedia

Ažbe Jug bo zaradi udarca nogometaša Kopra Isaaca Matondoja moral izpustiti tri tekme – tudi derbi z Olimpijo. Po eno tekmo kazni sta zaradi izključitev dobila Koprčan Filip Bačkulja in Murin Luka Bobičanec na tekmi z Radomljami.

Preberi še 'Niti po naključju ni bila moja namera, da bi udaril nasprotnika'

Sicer pa so bili kaznovani tudi klubi, Maribor bo zaradi neprimernega obnašanja navijačev odštel 750 evrov, Olimpija zaradi podobnih razlogov 500, Nafta 450, Celje pa 200 evrov. Mura bo zaradi nešportnega vedenja več igralcev ob 420 evrov, Radomlje pa ob 300.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
maribor Ažbe Jug Koper prva liga Mura Celje Olimpija

'Gremo po tri točke na derbiju in v boj za naslov prvaka'

Škandal v Kazahstanu: z Barcino brisačo čistili tla

24ur.com Epilog večnega derbija: Šoštarič Karič bo počival tri tekme, kazen tudi Šulerju
24ur.com Rogaški po dvoboju proti Olimpiji 600 evrov kazni
24ur.com Mariborčanom skoraj 4000 evrov kazni
24ur.com Mitroviću zaradi odrivanja sodnika osem tekem prepovedi igranja
24ur.com Mariboru poraz na derbiju, 30.000 evrov kazni in pet tekem brez gledalcev
24ur.com Na račun bakel in žaljivega skandiranja kazni za Muro in Maribor
24ur.com Krznar napoveduje kazni in posledice: Odgovornost je najprej moja
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Presenetila vse, pričakuje že sedmega otroka
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Kim Kardashian iskreno o težavnem obdobju s hčerko: "Bilo je veliko jeze ..."
Kim Kardashian iskreno o težavnem obdobju s hčerko: "Bilo je veliko jeze ..."
Paris Hilton so očitali, da je zasenčila lastna otroka: Njen odgovor je jasen
Paris Hilton so očitali, da je zasenčila lastna otroka: Njen odgovor je jasen
zadovoljna
Portal
Stara je 34 let, mnogi pa ji pripisujejo vsaj 60: botoksa ne želi niti poskusiti
Osvajal je poročeno igralko, po ločitvi mu jo je uspelo osvojiti
Osvajal je poročeno igralko, po ločitvi mu jo je uspelo osvojiti
Delala je kot natakarica, nato pa osvojila srce slavnega igralca
Delala je kot natakarica, nato pa osvojila srce slavnega igralca
Znana Slovenka delila romantično fotografijo po skoraj 30 letih ljubezni
Znana Slovenka delila romantično fotografijo po skoraj 30 letih ljubezni
vizita
Portal
Biološki preobrat, ki se zgodi hitreje, kot smo mislili
Pet ključnih informacij, ki jih ne smete zamolčati zdravniku
Pet ključnih informacij, ki jih ne smete zamolčati zdravniku
Zamenjajte večerni čips za pečen prigrizek, ki uredi prebavo
Zamenjajte večerni čips za pečen prigrizek, ki uredi prebavo
Zakaj je skoraj vsak peti bolnik napačno diagnosticiran?
Zakaj je skoraj vsak peti bolnik napačno diagnosticiran?
cekin
Portal
Za sabo je pustil milijone: koliko denarja bo dobila njegova 38 let mlajša žena?
Zamenjala je varno službo za rože in danes živi svoje sanje
Zamenjala je varno službo za rože in danes živi svoje sanje
Znamenje, ki ga kmalu čaka prav posebna karierna priložnost
Znamenje, ki ga kmalu čaka prav posebna karierna priložnost
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
moskisvet
Portal
Boste obiskali Žale? Preverite, kje lahko parkirate in kako bo urejen promet
Kam so izginili milijoni boksarske legende? Sin zahteva odgovore
Kam so izginili milijoni boksarske legende? Sin zahteva odgovore
V Indiji šel k brivcu po novo pričesko: 'Skoraj me je ohromil'
V Indiji šel k brivcu po novo pričesko: 'Skoraj me je ohromil'
Slovo legendarnega Patricka Stewarta: boril se je z dvema hudima boleznima
Slovo legendarnega Patricka Stewarta: boril se je z dvema hudima boleznima
dominvrt
Portal
Vaš radiator potrebuje trik s sušilnikom za lase
Želite velike in okusne glavice česna? Vse se začne že jeseni
Želite velike in okusne glavice česna? Vse se začne že jeseni
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
Preprost trik, zaradi katerega bo sir dlje ostal svež
Preprost trik, zaradi katerega bo sir dlje ostal svež
okusno
Portal
Imate doma skuto? 7 receptov naših bralcev za sladice, ki vedno teknejo
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
'Vsak neuspeh boli, ta danes pa še toliko bolj': Tanja zapustila MasterChef
'Vsak neuspeh boli, ta danes pa še toliko bolj': Tanja zapustila MasterChef
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
voyo
Portal
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Priklicano zlo 2
Priklicano zlo 2
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022