NZS razkrila kazen za Juga po udarcu nogometaša Kopra

Ažbe Jug bo zaradi udarca nogometaša Kopra Isaaca Matondoja moral izpustiti tri tekme – tudi derbi z Olimpijo. Po eno tekmo kazni sta zaradi izključitev dobila Koprčan Filip Bačkulja in Murin Luka Bobičanec na tekmi z Radomljami.
Sicer pa so bili kaznovani tudi klubi, Maribor bo zaradi neprimernega obnašanja navijačev odštel 750 evrov, Olimpija zaradi podobnih razlogov 500, Nafta 450, Celje pa 200 evrov. Mura bo zaradi nešportnega vedenja več igralcev ob 420 evrov, Radomlje pa ob 300.
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