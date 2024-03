NZS razmišlja o tožbi proti drznemu navijaču, ki je vdrl na igrišče

Nogometna zveza Slovenije se je ostro odzvala na ravnanje navijača, ki je med tekmo s Portugalsko stekel na zelenico in poljubil zvezdnika Cristiana Ronalda. Kot so poudarili, vdori na igrišče niso sprejemljivi predvsem iz varnostnih razlogov, saj predstavljajo potencialno nevarnost. Navijača je sicer Policija že kaznovala, na NZS pa zdaj razmišljajo še o možnosti zasebne tožbe.

Čeprav so organizatorji nogometnega obračuna med Portugalsko in Slovenijo javno in glasno opozarjali na prepoved vdora na igrišče, se za opozorila ni zmenil Janez Koželj. Ta je med tekmo stekel na zelenico, poljubil Cristiana Ronalda in z njim posnel fotografijo. Kot je zapisal na družbenem omrežju, je na ta trenutek čakal 20 let.

A njegovo dejanje ni ostalo neopaženo, Policija pa mu je izdala globo v višini 250 evrov. Koželj, ki si tekme ni ogledal do konca, je v intervjuju za Radio 1 povedal, da se zaveda, da je ravnal v nasprotju s pravili, in da se je varnostnikom tudi opravičil. Če je bil navijač morda za nekatere 'junak večera', pa so v Nogometni zvezi Slovenije do njegovega ravnanja izjemno kritični. Kot so zapisali v daljšem odzivu, vdori na igrišče niso sprejemljivi predvsem iz varnostnih razlogov, saj predstavljajo potencialno nevarnost za športnike in druge obiskovalce, za varnost katerih odgovarja NZS kot organizator dogodka. Dodali so, da bi lahko omenjeni dogodek ob drugačnem razpletu povzročil tudi "nepredstavljivo in morda nepopravljivo škodo".

Cristiano Ronaldo in navijač FOTO: Luka Kotnik icon-expand