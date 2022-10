Iz tabora Olimpije o morebitnih sankcijah: Verjetno ni naključje, da se takšne informacije pojavljajo pred derbijem

V sporočilu za javnost so še zapisali, da so vsi klubi, ki so v sezoni 2022/23 nastopali v evropskih pokalih, podvrženi finančnemu nadzoru Uefe. "Klubi morajo o poravnavanju obveznosti do zaposlenih in odvisnih oseb ter iz naslova prestopov igralcev Uefi prvič poročati po stanju na dan 30. 6., drugič pa po stanju na dan 30. 9., z rokom za oddajo drugega poročila do 18. 10. 2022. Po drugem poročilu sledi odločitev Uefinega odbora za finančni nadzor (CFCB), ki med drugim odloči tudi o morebitnem dodatnem poročanju po stanju na dan 31. 12. in v okviru svojih pristojnosti tudi o morebitnih sankcijah," so zapisali pri NZS-ju.

Na poročanje medijev o sankcijah zoper Olimpijo so se odzvali na NZS, kjer so v pisnem sporočilu za javnost potrdili, da so vsi štirje slovenski klubi, ki so v tej sezoni nastopali v evropskih pokalih, podvrženi finančnemu nadzoru Uefe. A so ob tem dodali, da zaključkov nadzora pri slovenskih klubih v tem trenutku še ni za pričakovati.

Odzvalo se je vodstvo Olimpije: Verjetno ni naključje, da se takšne informacije pojavljajo pred večnim derbijem

Odziv iz tabora vodilnega moštva slovenske prve lige objavljamo v celoti: "V medijih so se pojavile neresnične informacije o nepoplačanih dolgovih, posledično tudi o odvzemu točk in prepovedi nastopanja na evropskih prvenstvih. V NK Olimpija se tako vodstvo kot vsi ostali zaposleni držimo načel 'fair playa', upoštevamo pravila, spoštujemo kredibilnost zaposlenih, igralcev, gledalcev in navijačev ter poskušamo vzpostaviti okolje, kjer se lahko vsak počuti varnega. Poleg tega se zavzemamo za čim večjo transparentnost, saj le tako lahko gradimo na kontinuiteti našega kluba," piše v sporočilu za javnost.

Direktor NK Olimpija Igor Barišić za uradno klubsko spletno stran izjavlja: "S strani Uefe in Nogometne zveze Slovenije nismo dobili nobenega zahtevka o nepoplačanih dolgovih. Z naše strani so računi plačani in urejeni. Trudimo se po najboljših močeh, da NK Olimpija ostane na vrhu slovenskih lestvic ter skupaj z zaposlenimi in navijači gradimo na statusu ter ugledu kluba. Ker vse obtožbe proti klubu jemljemo resno, smo te informacije preverili tudi pri Nogometni zvezi Slovenije, ki očitke skladno z nami zavrača. NK Olimpija plačuje vse obveznosti sproti." Vse neplačane stvari s strani prejšnjega vodstva kluba so stvar sodišča. Ko bodo obravnave razrešene, bo NK Olimpija spoštovala odločbo sodišča in delovala skladno z določili.

Hvaležni in ponosni smo na vse, ki so nam pomagali uresničiti izjemen začetek sezone. Lepa in hvale vredna igra nogometa je tista, ki se drži fairplaya. To sovpada tudi s filozofijo vodenja našega kluba, zato zavračamo vse nepravilne informacije o nepoplačanih dolgovih, odvzemu točk in prepovedi nastopanja na evropskih prvenstvih. NK Olimpija ostaja na vrhu, nekaznovana in z vsemi točkami, ki si jih je do sedaj priigrala na tekmah. "Skupaj zmoremo vse in vem, da lahko dosežemo še več tako v slovenskem kot tudi evropskem prostoru," dodaja Barišić.

"Verjetno ni naključje, da se takšne informacije pojavljajo pred večnim derbijem. Vsako nepotrebno šikaniranje, zbijanje morale in zlonamerno rušenje ugleda strogo obsojamo. V kolikor se bodo v medijih pojavljale nepreverjene in neresnične informacije, bo NK Olimpija predala zadevo pristojnim organom," zaključujejo izjavo za javnost pri Olimpiji.