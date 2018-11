NZS sklicala novinarsko konferenco: V torek bo (najverjetneje) ustoličen Kek

Kek, ki je kot igralec na mestu branilca igral za Železničar, Maribor, Spittal in graški GAK, se je prvega trenerskega poslal lotil kmalu po koncu igralske kariere, ko je v Mariboru nasledil Bojana Prašnikarja. Klub je nato popeljal do dveh državnih in pokalnega naslova.

Uspehi na Hrvaškem

Na klubskem področju je bil nato še trener Al-Ittihada v sezoni 2011/2012, od 2013 do letos pa je uspešno vodil Rijeko, s katero je osvojil naslov hrvaškega prvaka, dvakrat je bil pokalni prvak, enkrat pa superpokalni. Trikrat se je z njo uvrstil v evropsko ligo, enkrat pa v končnico za preboj v ligo prvakov. Prav pri Rijeki si je utrdil status sposobnega stratega, po mnenju mnogih najbolj primernega za nov mandat v slovenski reprezentanci. Z reprezentančno zgodbo se je Kek sicer začel ukvarjati leta 2006, ko je bil selektor selekcij do 15 in 16 let. Že naslednje leto pa je nasledil Braneta Oblaka kot članski selektor. Slovenijo je vodil na 49 tekmah in z njo dosegel 20 zmag, devet neodločenih izidov ter doživel 20 porazov.