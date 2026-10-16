NZS slovenskim klubom namenila 3,8 milijona evrov podpore

Izvršni odbor je potrdil predlog pristojne komisije za razdelitev sredstev iz programov UEFA HatTrick V in VI. Med sedem projektov bo razdeljenih 420.000 evrov: Zavod za šport Koper – 40.000 evrov za posodobitev razsvetljave v Športnem parku Dekani in 20.000 evrov za prenovo glavnega igrišča Bonifika; Občina Beltinci – 100.000 evrov za nove garderobne prostore v Športnem parku Beltinci; Občina Jesenice – 120.000 evrov za nove reflektorje in tribuno v Športnem parku Podmežakla; Občina Slovenske Konjice – 80.000 evrov za nove reflektorje v ŠRC Dobrava; NK Maribor Branik – 20.000 evrov za prenovo glavnega igrišča Ljudski vrt; NK Aluminij – 40.000 evrov za posodobitev razsvetljave v Športnem parku Kidričevo.

Naložbe bodo izboljšale pogoje za igranje v prvi in drugi slovenski ligi ter dvignile kakovost infrastrukture po državi.