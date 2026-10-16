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Nogomet

NZS slovenskim klubom namenila 3,8 milijona evrov podpore

Brdo pri Kranju, 16. 10. 2026 17.51 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
24ur.com
NZS

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je na 18. seji, ki je potekala v četrtek, 15. oktobra 2026, na Mestnem stadionu na Ptuju, slovenskim klubom in nogometni infrastrukturi namenil 3.744.762 evrov ter sklical izredno Skupščino NZS z volitvami predsednika Nadzornega odbora.

Radenko Mijatović - predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS)
Radenko Mijatović - predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS)
FOTO: Luka Kotnik

Izvršni odbor je potrdil predlog pristojne komisije za razdelitev sredstev iz programov UEFA HatTrick V in VI. Med sedem projektov bo razdeljenih 420.000 evrov: Zavod za šport Koper – 40.000 evrov za posodobitev razsvetljave v Športnem parku Dekani in 20.000 evrov za prenovo glavnega igrišča Bonifika; Občina Beltinci – 100.000 evrov za nove garderobne prostore v Športnem parku Beltinci; Občina Jesenice – 120.000 evrov za nove reflektorje in tribuno v Športnem parku Podmežakla; Občina Slovenske Konjice – 80.000 evrov za nove reflektorje v ŠRC Dobrava; NK Maribor Branik – 20.000 evrov za prenovo glavnega igrišča Ljudski vrt; NK Aluminij – 40.000 evrov za posodobitev razsvetljave v Športnem parku Kidričevo.

Naložbe bodo izboljšale pogoje za igranje v prvi in drugi slovenski ligi ter dvignile kakovost infrastrukture po državi.

Ljudski vrt
Ljudski vrt
FOTO: Luka Kotnik

Klubom skoraj tri milijone evrov iz naslova trženja

Iz trženja medijskih in sponzorskih pravic bo za sezono 2026/27 med klube razdeljenih 2.975.200 evrov. Klubom Prve lige pripada 2.342.000 evrov, 2. SNL 272.400 evrov (50.000 več kot lani) in 3. SNL 22.400 evrov. Za Pokal Pivovarne Union je namenjenih 135.000 evrov, razvoj pa zajema tudi mladince in ženski nogomet: 144.000 evrov za 1. SML (EON Next Gen) in 59.400 evrov za 1. SŽNL.

Poleg denarnih sredstev klubi prejmejo tudi materialno spodbudo v obliki skupno 1.700 brezplačnih uradnih žog.

Kritje stroškov uradnih oseb v mladinskih in ženskih ligah

Izvršni odbor je obenem potrdil tudi kritje stroškov uradnih oseb v mladinskih in ženskih nogometnih ter futsal tekmovanjih v višini 349.562 evrov. NZS te stroške praviloma krije v celoti in tako klubom neposredno znižuje stroške delovanja.

NZS
NZS
FOTO: Bobo

Sklic izredne Skupščine in volitve predsednika Nadzornega odbora

Izvršni odbor se je seznanil z odstopom predsednika Nadzornega odbora NZS Primoža Lončarja ter sklical izredno Skupščino NZS za 19. november 2026 in razpisal volitve za predsednika Nadzornega odbora. Novi predsednik bo izvoljen za preostanek mandatnega obdobja 2025–2029.

Sredstva programa FIFA Forward za razvoj članskih reprezentanc

Odbor je dal soglasje k dodatku k pogodbi programa FIFA Forward 3.0, s katerim se med sofinancirana področja uvršča razvoj reprezentanc NZS, ter potrdil črpanje sredstev za članske reprezentance v letih 2026 in 2027 v višini 600.638 ameriških dolarjev (528.963 evrov).

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