Nogometna zveza Slovenije pripravilla tradicionalni novoletni sprejem

Dogodka so se ob predsedniku Nogometne zveze Slovenije Radenku Mijatovićuudeležili med drugimi tudi predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin, nekdanja selektorja Slaviša Stojanović in Srečko Katanec ter tudi zdajšnji Matjaž Kek, obenem pa je bilo tudi veliko uglednih nogometašev zdajšnjih in nekdanjih generacij na čelu s prvima strelcema v zgodovini reprezentance Zlatkom Zahovičem in Milivojem Novakovićem. Prav tako se je slavnosti udeležil predsednik Olimpijskega komiteja SlovenijeBogdan Gabrovec.

"Slovenska nogometna zgodba se je uradno začela pisati leta 1920, ko je sedem društev ustanovilo krovno nogometno organizacijo, predhodnico današnje. Od takrat se je zgodilo veliko. Eden ključnih dogodkov stoletnega obdobja je bila nogometna osamosvojitev 1991 in ponos, ko je leto pozneje NZS postala polnopravna članica Fife in Uefe. Nihče ni verjel, da bo reprezentanca novonastale majhne države dosegla izjemne športne rezultate - udeležbo na dveh SP in enem EP. Težko je opisati evforijo, ki je takrat združila vso Slovenijo," je v uvodu nagovora povedal Mijatović.

Dodal je, da je prva liga postala najkakovostnejše slovensko klubsko tekmovanje, skozi Uefina tekmovanja slovenske ekipe iščejo evropsko uveljavitev."NK Maribor je bil pri tem najuspešnejši in večkrat igral v ligi prvakov in evropski ligi," je izpostavil predsednik.

NZS je po Mijatovićevih besedah z nacionalnim nogometnim centrom na Brdu pri Kranju leta 2015 dobila najboljše pogoje, saj brez vlaganja v infrastrukturo pač ne gre, kar zadeva napredek.

Spomnil se je tudi nekaterih nogometašev (Stanka Tavčarja, Maksimilijana Mihelčiča, Branka Oblaka, Danila Popivode,Marka Elsnerja, Srečka Katanca, Zlatka Zahoviča, rekorderjev po nastopih za slovensko vrsto Boštjana Cesarja in Bojana Jokića ter zdajšnjihJosipa Iličića in Jana Oblaka), ki so pustili ali puščajo sledi tem športu, ter trenerjev oziroma selektorjev članske vrste.

Dodal je, da so se z uveljavitvijo NZS na mednarodni ravni uveljavil tudi sodniki, nenazadnje je Damir Skominaletos sodil finale lige prvakov, "kar je zgodovinski dosežek". Omenil je tudi to, da je prvi mož Uefe nekdanji predsednik NZS Aleksander Čeferin. "In še veliko je takšnih dogodkov, ki so zaznamovali zgodovino slovenskega nogometa."

Članska vrsta se ni uvrstila na evropsko prvenstvo 2020. "Kljub odličnemu delu Keka ji to ni uspelo. Verjamem, da bo kontinuiteta dobrega dela obrodila sadove skozi ligo narodov in naslednja kvalifikacijska cikla," meni Mijatović. Ta je spomnil tudi na druge selekcije, med njimi do 21. leta starosti, saj bo Slovenija skupaj z Madžarsko leta 2021 gostila EP v tej starostni kategoriji.

"Leto 2020 bo zelo pestro in se nanj intenzivno pripravljamo. Nogomet bo nemogoče spregledati. Veliko bo na domači in mednarodni ravni, ob tem pa tudi stota obletnica slovenskega nogometa. Zato, da smo jo dočakali in da smo nanjo ponosni, ste zaslužni mnogi tudi danes tukaj. Za to se vam zahvaljujem. Poskrbimo, da se bomo uspešno razvijali še naprej," je še povedal Mijatović.

Slavnost, ki se je je udeležilo več kot 500 gostov, so pospremili tudi glasbeno-voditeljski nastopi na čelu z Natalijo Verboten, Heleno Blagne inNino Kay, svoje pa so s priredbami slovenskih nogometnih uspešnic dodali tudi Bassless.